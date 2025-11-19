Турция может помочь разморозить мирный процесс по Украине, считает эксперт

АНКАРА, 19 ноя — РИА Новости. Анкара может способствовать возобновлению замороженного мирного процесса по Украине, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар в преддверии анонсированных в среду в Турции встреч.
Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию выступил с утверждением, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал журналистам, что контакты в Стамбуле пока осуществляются без участия России и Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры. По словам Пескова, Зеленский, говоря об активизации диалога, по всей видимости, имел в виду контакты с Турцией, к которым, вероятно, присоединится и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
«Доверие России и Украины к Турции уходит корнями в прошлое. С самого начала войны этот процесс был связан с Турцией, поэтому именно она может развязать узел замороженного мирного процесса и открыть путь к миру», — сказал Кашлылар.
По его словам, в начале ноября Турция провела переговоры с обеими сторонами с целью возобновления мирных переговоров и предложила новый раунд. Эксперт подчеркнул, что возобновление переговоров в Стамбуле важно не только как шаг к миру, но и как возможность проведения обмена пленными.
«Это само по себе очень ценно, и Турция успешно справляется с этой задачей на дипломатическом уровне», — заключил он.
Песков сообщил журналистам ранее, что Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров. По его словам, президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.