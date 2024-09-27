Турция и Германия спорят о «национальности» донер-кебаба

Единственное, в чем, по мнению The Economist, могут согласиться обе страны относительно донер-кебаба — это то, что он кратно подорожал. Цены в некоторых закусочных Германии и Турции сейчас приближаются к 10 евро за штуку. При этом в Турции эта сумма составляет примерно половину дневной минимальной заработной платы.