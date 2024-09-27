Турция и Германия спорят о «национальности» донер-кебаба

Турция и Германия не поделили донер-кебаб. Спор двух стран возник из-за рецептуры и способа приготовления блюда. В Турции один вариант подачи, в Германии — доработанный турецкими мигрантами «свой» вариант. Анкара два года назад обратилась в ЕС с просьбой зафиксировать традиционный турецкий рецепт донера, чтобы еда, которую готовят с другими ингредиентами в Германии, называлась иначе.
Еврокомиссия дала странам полгода, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу и определить, чье же донер-кебаб — национальное блюдо, сообщает The Economist.
"У Анкары и Берлина бывали разногласия по разным вопросам, например, по ситуации с правами человека в Турции или по поводу протестов курдов в городах Германии. Но последним камнем преткновения стал донер-кебаб.
Рецепт, который хочет защитить Анкара в рамках схемы ЕС «Гарантия традиционности» продукции, выглядит так.
Донер должен готовиться из говядины, курицы или баранины, жареных на вертикальном вертеле. При этом должны быть определенные приправы, а также способ нарезки и маринования. Подается традиционный турецкий донер на подушке из риса или в лаваше, с добавлением картофеля фри, помидоров и острого перца. Некоторые повара в Турции добавляют плавленный сыр.
Желание зафиксировать рецепт не понравилось Германии, Берлин выразил протест. Потому что их любимый донер выглядит иначе — турецкие мигранты усовершенствовали его, добавив капусту или листья салата, а также соус. Последнее повергает турков в смертельный ужас — использовать чесночный соус они не будут ни при каких обстоятельствах.
Эти различия имеют значение — согласно статистике, ежегодно европейцы съедают донеров на сумму около 3,5 млрд евро, при этом более 2 млрд евро приходится на Германию. Но если Турция добьется своего, блюдо, которое большинство европейцев знают как донер-кебаб, придется продавать под новым названием".
Единственное, в чем, по мнению The Economist, могут согласиться обе страны относительно донер-кебаба — это то, что он кратно подорожал. Цены в некоторых закусочных Германии и Турции сейчас приближаются к 10 евро за штуку. При этом в Турции эта сумма составляет примерно половину дневной минимальной заработной платы.
В апреле во время визита в Стамбул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Он привез с собой 60 килограмм мяса и повара, который готовил его для всех желающих в резиденции консульства Германии в Стамбуле. Ситуация вызвала ажиотаж и критику со стороны турецкой общественности.