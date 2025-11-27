Турция готова отправить войска на Украину при трех условиях

По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москву не поступали официальные данные о содержании плана, однако в Кремле осведомлены о его существовании. Песков подчеркнул, что Россия продолжает диалог с США и выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, при этом активные действия ВС РФ на фронте, по его мнению, могут подтолкнуть Зеленского к заключению мирного соглашения.