Тур Тейлор Свифт, возвращение Blur и хайп «Короля и Шута»‎ — что важного произошло в музыкальной индустрии в 2023 году

Альбом года: The Rolling Stones — Hackney Diamonds

В этом году уже постаревшие, но по-прежнему бодрые британцы The Rolling Stones выпустили свой первый за 18 лет оригинальный альбом. В нём можно услышать фортепиано Элтона Джона и Стиви Уандера, голос Леди Гаги и даже бас-гитару Пола Маккартни. А завершается пластинка кавером на знаковую для коллектива песню — Rollin' Stone Мадди Уотерса. Именно эта композиция в своё время дала команде название.

Песня года: The Beatles — Now And Then

Да, вам не показалось — The Beatles выпустили новую песню в 2023 году. Пол Маккартни и Ринго Старр нашли старую демо-запись Джона Леннона и ударные партии Джорджа Харрисона, поколдовали с искусственным интеллектом и получили готовую песню — заключительную в карьере коллектива.

Событие года: Тейлор Свифт стала «Человеком года» по версии журнала Time

В этом году Тейлор Свифт перезаписала альбом «1989», отправилась в мировой тур The Eras Tour, выпустила самый кассовый концертный фильм в истории и стала долларовой миллиардершей. Немудрено, что журнал Time присудил звание «Человека года» именно Тейлор — больше, чем о ней, говорили, пожалуй, только о фильме «Барби».

Камбэк года: Blur

В уходящем году произошло долгожданное воскрешение полюбившейся классики. Легенды брит-попа Blur — те самые, которые поют песню с хуком «Ву-ху!» — не просто вернулись, а вернулись с новым альбомом The Ballad of Darren. Это первая пластинка коллектива за последние восемь лет. Внутри — по-прежнему высококалиберный альтернативный рок, стилистически умещающийся где-то между Лу Ридом и Radiohead.

Саундтрек года: Atomic Heart

В первой половине 2023-го весь интернет пестрил изображениями двух близняшек-роботов с красными звёздами во лбу. Это персонажи игры Atomic Heart, действие которой разворачивается в киберпанк-версии Советского Союза. И у этой игры необычный саундтрек — EDM и фонк-версии советских хитов типа «Комарово» и «Трава у дома».

Байопик года: «Король и Шут»

Сериал, о которым не слышал разве что… Да все слышали. Панк-сказка «Король и Шут» — это работа Рустама Мосафира, рассказывающая о том, как одноимённый коллектив прошёл путь от порога реставрационного училища до фестиваля «Нашествие». Проект получил массу положительных откликов и оказался самым популярным сериалом весны на Кинопоиске. Горшок жив!

Прощание года: Оззи Осборн

В начале этого года старина Оззи объявил об уходе на пенсию. Из-за сильных болей в позвоночнике 75-летнему музыканту пришлось отменить все концерты и снять свой номер с крупного метал-фестиваля Power Trip. Кажется, главный «принц тьмы» потихоньку начинает сдавать позиции (но мы надеемся на его возвращение).

Скандал года: Король и Шут и её бывший

В январе Шакира заколлабилась с диджеем Bizzarap и выпустила дисс на своего бывшего мужа — футболиста Жерара Пике. Завирусившийся сингл принёс артистке 14 (!) рекордов Гиннесса и целую полку наград, в числе которых — звание «Латиноамериканки года» по версии Billboard.