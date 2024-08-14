Туманность в космосе оказалась сверхновой «звездой-зомби»

Ученые пришли к выводу, что SN 1181 принадлежит к редкому классу сверхновых типа Iax. Взрыв мог быть результатом столкновения двух белых карликов, которые разрушились не полностью, оставив после себя «звезду-зомби». Ведущий автор исследования Такатоши Ко из Университета Токио заявил, что это единственная сверхновая типа Iax, известная в нашей галактике. Основное отличие сверхновых типа Iax заключается в том, что их взрыв не является полностью разрушительным.