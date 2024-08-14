Туманность в космосе оказалась сверхновой «звездой-зомби»

Еще в 1181 году люди заметили яркую звезду, расположенную в созвездии Кассиопеи и сравнимую по блеску с Сатурном. Появление звезды фиксировали еще китайские и японские астрономы. Новое исследование подтвердило, что необычная звезда — это редкая сверхновая, причем одна из первых зарегистрированных до изобретения телескопов, сообщает CNN со ссылкой на The Astrophysical Journal.
Объект SN 1181 долгое время оставался загадкой для астрономов. Прошло более 800 лет, прежде чем ученые смогли точно определить местоположение объекта в Млечном Пути. В 2021 году профессор астрофизики Альберт Зейлстра из Манчестерского университета в Англии установил, что туманность в созвездии Кассиопея является остатком сверхновой SN 1181.
Туманность находится примерно в 7 тыс. световых лет от Земли. В ее центре находится быстро вращающийся белый карлик. Это необычно для остатков сверхновой, поскольку взрыв должен был уничтожить белого карлика. В новом исследовании ученым удалось описать «звезду-зомби» с помощью компьютерной модели. Они смогли проследить эволюцию сверхновой с момента взрыва до наших дней.
Ученые пришли к выводу, что SN 1181 принадлежит к редкому классу сверхновых типа Iax. Взрыв мог быть результатом столкновения двух белых карликов, которые разрушились не полностью, оставив после себя «звезду-зомби». Ведущий автор исследования Такатоши Ко из Университета Токио заявил, что это единственная сверхновая типа Iax, известная в нашей галактике. Основное отличие сверхновых типа Iax заключается в том, что их взрыв не является полностью разрушительным.
Исследование также показало, что всего 20 лет назад с поверхности «звезды-зомби» начал дуть звездный ветер — поток частиц, выбрасываемых с поверхности звезды с очень большой скоростью. Это явление усилило интерес к SN 1181 и стало одной из загадок, которую астрономам еще предстоит разгадать. Раскрытие механизма этого явления может помочь ученым лучше понять процесс жизни и смерти звезд.
Изучение SN 1181 важно, так как появление таких сверхновых помогает создавать элементы, из которых состоит Земля, и живые организмы на ней. Этот объект — один из немногих известных примеров сверхновой типа Iax, что делает его очень ценным для изучения.