Туфли из «Волшебника страны Оз» выставлены на продажу

У лота, кстати, есть необычная история. В 2005 году Шоу одолжил эти туфли музею Джуди Гарленд в Гранд-Рапидсе (штат Миннесота, США). Тогда кто-то разбил витрину и выкрал рубиновые туфельки, будучи уверенным, что декоративные камни — настоящие. Местонахождение обуви оставалось загадкой до тех пор, пока ФБР не обнаружило их и не вернуло владельцу в 2018 году.