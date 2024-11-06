Туфли из «Волшебника страны Оз» выставлены на продажу

Пара рубиновых туфелек, которые Джуди Гарлэнд носила в оскароносном фильме «Волшебник страны Оз», выставлена на аукцион. Примечательно, что лот не только является раритетным, но и имеет необычную историю. Почти два десятилетия назад рубиновые туфельки украл вор, уверенный, что обувь была украшена настоящими драгоценными камнями. Об этом пишет AP.
В понедельник Heritage Auctions объявил, что за раритетный лот начались онлайн-торги, которые будут продолжаться до 7 декабря 2024 года. Сообщается, что аукционная компания получила украшенные блестками и бисером туфли от Майкла Шоу, коллекционера памятных вещей, которому изначально принадлежала обувь.
У лота, кстати, есть необычная история. В 2005 году Шоу одолжил эти туфли музею Джуди Гарленд в Гранд-Рапидсе (штат Миннесота, США). Тогда кто-то разбил витрину и выкрал рубиновые туфельки, будучи уверенным, что декоративные камни — настоящие. Местонахождение обуви оставалось загадкой до тех пор, пока ФБР не обнаружило их и не вернуло владельцу в 2018 году.
Известно, что в настоящее время музей Джуди Гарленд находится в числе претендентов на лот. Средства на ставку он собрал на ежегодном фестивале Джуди Гарленд. Помимо прочего, штата Миннесота, где находится музей, выделил $100 тыс (~ 9,8 млн рублей) на покупку туфелек.
Ранее рассказывали, что редкие десять центов с опечаткой продали на аукционе за $506 тысяч.