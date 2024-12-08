Туфли из фильма «Волшебник страны Оз» продали за 32,5 миллиона долларов

Ранее телеканал CBS News сообщал, что мужчина совершил кражу из музея Джуди Гарленд (актрисы, сыгравшей роль Дороти в фильме) в 2005 году, для проникновения в здание использовал небольшую кувалду. Он был уверен, что туфли украшены настоящими рубинами, однако скупщик краденого, которому он затем отнес туфли, заявил, что декор сделан из стекла. По словам самого вора, после этого он передал экспонат в другие руки и ничего не знал об их дальнейшей судьбе.