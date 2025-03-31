Церковные праздники в апреле 2025 года: православный календарь со значимыми датами

Дата Праздники



1 апреля Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавди́я трибуна, Иларии, жены его, Иа́сона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона;

Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612);

Прп. Симеона Псково-Печерского (прославление 2003);

Прп. Иннокентия Коме́льского, Вологодского (1521);

Мч. Панха́рия (ок. 302);

Прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 1473);

Прп. Симеона Дайбабского (1941) (Серб.);

Св. Иоанна Блинова исп. (1933);

Прмц. Матроны Алексеевой (1938);

Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103)



2 апреля Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796);

Прмч. Евфросина Синозе́рского, Новгородского (1612);

Мц. Фотины (Светланы) самаряны́ни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мцц. Анато́лии, Фото́, Фоти́ды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мч. Севастиана (ок. 66);

Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310);

Свт. Никиты исп., архиеп. Аполлониа́дского (ок. 813—820);

Сщмч. Владимира Пиксанова пресвитера (1918);

Сщмч. Василия Соколова диакона (1938)



3 апреля Четверток Великого канона;

Прп. Иакова исп., еп. (VIII—IX);

Прп. Серафима Вырицкого (1949);

Свт. Кирилла, еп. Ката́нского (I—II);

Свт. Фомы, патриарха Константинопольского (610);

Сщмч. Владимира Введенского пресвитера (1931)



4 апреля Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362—363);

Мц. Дроси́ды, дщери царя Траяна (104—117);

Прп. Исаакия Далматского (IV)



5 апреля Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста);

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его (251);

Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088);

Мчч. Фили́та, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия (117—138);

Мч. Василия Мангазе́йского (1600);

Сщмч. Константина Снятиновского пресвитера (1918);

Сщмч. Макария Квиткина пресвитера (1931);

Сщмч. Стефана Преображенского пресвитера (после 1937);

Сщмч. Василия Коклина пресвитера, прмч. Илии Вятлина, прмцц. Анастасии Бобковой и Варвары Конкиной, мч. Алексия Скоробогатова (1938);

Прп. Сергия Сребрянского, исп. (1948)



6 апреля Неделя 5-я Великого поста;

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы;

Прп. Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста). Прп. Захарии монаха. Свт. Арте́мия (Артемона), еп. Солунского (Селевкийского) (I—II);

Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII—XIV);

Мчч. Стефана и Петра Казанских (1552);

Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX);

Свт. Иринея исп., еп. Бачского (1955) (Серб.);

Сщмч. Александра Флегинского пресвитера (1918);

Сщмч. Владимира Панькина пресвитера (1920);

Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора»



7 апреля Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий);

Благовещение Пресвятой Богородицы;

Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1925);

Прп. Саввы Нового (1948);

Иконы Благовещения Божией Матери (XVI)



8 апреля Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы;

Собор Архангела Гавриила;

Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского (Сремского) (304);

Мчч. Вафу́сия и Верка пресвитеров, Арпи́лы монаха, мирян: Ави́ва, А́гна, Ре́аса, Ига́фракса, Иско́я, Силы, Си́гица, Сонири́ла, Суи́мвла, Фе́рма, Фи́лла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико́, Мами́ки, Уирко́, Анимаи́сы (Анимаи́ды), Гаа́фы, царицы Готфской, и Дукли́ды (ок. 375);

Прп. Ма́лха Сирийского (IV);

Прп. Василия Нового (ок. 944);

Мц. Параскевы Кочневой (1939)



9 апреля Мц. Матроны Солунской (III—IV);

Мчч. Ману́ила и Феодосия (304);

Прп. Иоанна прозорливого, Египетского (ок. 395)



10 апреля Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754);

Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815);

Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах (1097);

Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476);

Мчч. Ионы и Варахи́сия и других с ними (ок. 330);

Мч. Боя́на, кн. Бо́лгарского (ок. 830);

Св. Николая Постникова исп., пресвитера (1931);

Сщмч. Василия Малинина пресвитера (1938);

Мч. Иоанна Чернова (1939)



11 апреля Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 364);

Прп. Иоанна пустынника (IV);

Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского (IX);

Прпп. Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских;

Св. Михаила Викторова исп., пресвитера (1933)



12 апреля Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря;

Прп. Иоанна Лествичника (649);

Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771);

Прор. Иоада (X в. до Р. Х.);

Апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафроди́та (I);

Св. Евву́лы, матери вмч. Пантелеимона (ок. 303);

Прп. Иоанна безмолвника (VI);

Прп. Зосимы, еп. Сиракузского (ок. 662)



13 апреля Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье)

Вход Господень в Иерусалим;

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326);

Свт. Ионы, митр. Московского и всея Руси, чудотворца (1461);

Свт. Иннокентия, митр. Московского (1879);

Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV);

Прп. Филарета Данилевского (1841);

Прп. Аполлония Египетского (IV);

Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина диакона (418—424);

Прп. Ипатия, игумена Руфиа́нского (ок. 446);

Сщмч. Иоанна Блюмовича пресвитера (1938)



14 апреля Страстна́я седмица. Великий Понедельник. Прп. Марии Египетской (522);

Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца (1404—1405);

Прп. Варсонофия Оптинского (1913);

Мч. Авраамия Бо́лгарского, Владимирского, чудотворца (1229);

Прп. Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV);

Прп. Макария, игумена Пелики́тской обители (ок. 830);

Мчч. Геронтия и Васили́да (III);

Прав. Ахаза;

Сщмч. Сергия Заварина пресвитера (1938)



15 апреля Великий Вторник;

Прп. Тита чудотворца (IX);

Мчч. Амфиа́на и Еде́сия (306);

Мч. Поликарпа (IV)



16 апреля Великая Среда;

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидики́йской (824);

Мц. Феодосии девы (307—308);

Прп. Илли́рика. Мчч. Елпидифо́ра, Ди́я, Вифо́ния и Га́лика;

Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»



17 апреля Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́чери;

Прп. Иосифа песнописца (883);

Прп. Георгия, иже в Мале́и (IX);

Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV);

Прп. Зосимы Ворбозо́мского (XV);

Прп. Зосимы, обретшего прп. Марию Египетскую в пустыне Иорданской (ок. 560);

Мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341—343);

Прмчч. Вениамина Кононова и Никифора Кучина (1928);

Сщмч. Николая, еп. Вельского, прмц. Марии Гатчинской (1932);

Сщмч. Иоанна Вечорко пресвитера (1933);

Мч. Иоанна Колесникова (1943);

Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса»



18 апреля Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа;

Мчч. Агафопо́да диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303);

Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652);

Прп. Пупли́я Египетского (IV);

Прпп. Фео́ны, Симеона и Форви́на (IV);

Прп. Марка Афинского, Фра́ческого (ок. 400);

Прп. Платона, исп. Студийского (814);

Прп. Феодоры Солунской (892);

Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера (1930);

Сщмч. Николая Симо пресвитера (1931)



19 апреля Великая Суббота;

Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского (582);

Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского (885);

Прп. Платониды Сирской (308);

Мчч. 120-ти Персидских (344—347);

Мчч. Иеремия и Архилия иерея (III);

Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918);

Сщмч. Иоанна Бойкова пресвитера (1934);

Сщмч. Иакова Бойкова пресвитера (1943);

Прп. Севастиана Фомина, исп. (1966)



20 апреля Светлое Христово Воскресение. Пасха;

Прп. Георгия исп., митр. Митиле́нского (после 820);

Прп. Даниила Переяславского (1540);

Мч. Каллиопия (304);

Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310);

Прп. Серапиона монаха;

Сщмч. Аркадия Добронравова пресвитера (1933);

Прмц. Евдокии Павловой (1939)



21 апреля Светлая седмица — сплошная. Понедельник Светлой седмицы;

Апп. Иродиона, Агава, Асинкри́та, Руфа, Фле́гонта, Е́рма и иже с ними (I);

Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156);

Прп. Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIV);

Мч. Павсили́па (117—138);

Свт. Келести́на, папы Римского (432);

Сщмч. Сергия Родаковского пресвитера (1933)



22 апреля Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы);

Мч. Евпси́хия (362);

Мчч. Диса́на епископа, Мариа́ва пресвитера, Авдие́са и прочих 270-ти (362—364);

Прмч. Вадима архим. (376);

Мчч. Христодула и Анастасии Патрских, убиенных в Ахаии (1821) (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы). Прмч. отцов Давидо-Гареджийских (1616) (Груз.) (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы);

Мч. Гавриила Фомина (1942);

Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)



23 апреля Среда Светлой седмицы;

Мчч. Терентия, Помпи́я, Африкана, Максима, Зино́на, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249—251);

Мчч. Иакова пресвитера, Азада́на и Авди́кия диаконов, Персидских (ок. 380);

Прмчч. многих священной обители Пантократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 1680);

Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821);

Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой седмицы);

Сщмч. Фле́гонта Понгильского пресвитера (1938);

Мч. Димитрия Вдовина (1942);

Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы)



24 апреля Четверг Светлой седмицы;

Сщмч. Антипы, еп. Перга́ма Асийского (ок. 68);

Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV);

Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576);

Мчч. Проке́сса и Мартиниана (ок. 67);

Прп. Фарму́фия (IV);

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX);

Свт. Каллини́ка Че́рникского (1868) (Румын.);

Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938)



25 апреля Пятница Светлой седмицы;

Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника»;

Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы);

Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754);

Сщмч. Зино́на, еп. Веронийского (ок. 370);

Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550);

Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636);

Прп. Анфусы девы (801);

Прп. Афанасии игумении (860);

Прмч. Сергия Крестникова (1938);

Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери



26 апреля Суббота Светлой седмицы;

Сщмч. Арте́мона, пресвитера Лаодикийского (303);

Мч. Криске́нта, из Мир Ликийских;

Мц. Фомаиды Египетской (476);

Прмц. Марфы Тестовой (1941)



27 апреля Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы;

Свт. Марти́на исп., папы Римского (655);

Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347);

Мч. Ардалио́на (305–311);

Мчч. 1000-и Персидских и Аза́та скопца (ок. 341);

Св. Александра Орлова исп., пресвитера (1941);

Виленской и Виленской-Остробрамской икон Божией Матери



28 апреля Седмица 2-я по Пасхе;

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67);

Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68);

Мчч. Су́хия и дружины его — Месукеви́йцев: Андрея, Анаста́сия, Тала́ле (Фалале́я), Феодорита, Ивхирио́на, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимне́носа, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (начало II века) (Груз.);

Мч. Саввы Готфского (372);

Сщмч. Александра Гневушева пресвитера (1930)



29 апреля Радоница. Поминовение усопших;

Мцц. Агапии, Ирины и Хиони́и (304);

Мч. Леонида и мцц. Харие́ссы, Ники, Гали́ны, Калисы, Нунехи́и, Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258);

Сщмч. Константина Жданова пресвитера (1919);

Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери

