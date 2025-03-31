Церковные праздники в апреле 2025 года: православный календарь со значимыми датами

В православной традиции апрель занимает особое место в богослужебном круге. В 2025 году этот месяц будет особенно насыщенным: он включает в себя завершение Великого поста, Страстную седмицу и празднование Пасхи. Кроме этих центральных событий, церковный календарь на апрель содержит множество памятных дат, таких как дни почитания святых, празднования чудотворных икон и другие значимые события. В статье мы рассмотрим церковные праздники апреля 2025 года, расскажем об их истории, духовном значении и совершений богослужений.
Праздники 1 апреля
Первый день апреля ознаменован памятью великих подвижников веры, чьи примеры и по сей день вдохновляют на внутреннее совершенствование.
День мучеников Хрисанфа и Дарии Римских
Супруги-мученики III века, принявшие смерть за веру во Христа. Их память особенно почитается как пример истинного христианского супружеского союза.
День иконы Божией Матери «Умиление»
Чудотворный образ сыграл важную роль во время обороны Смоленска от польских захватчиков в начале XVII века. Перед этой иконой верующие молятся об укреплении веры и даровании душевного спокойствия.
Праздники 2 апреля
Второй день апреля знаменует напоминание о подвиге христианских святых.
День мученицы Фотины (Светланы) самаряныни
Женщина, с которой беседовал Иисус Христос у колодца. Приняла мученическую смерть за свою веру.
Праздники 3 апреля
В этот день православные христиане почитают память святых, прославившихся подвигами веры.
Четверток Великого канона
Утреня четверга пятой седмицы Великого поста. На утрене полностью прочитываются Великий покаянный канон и житие преподобной Марии Египетской.
День преподобного Серафима Вырицкого
Великий русский подвижник XX века, принявший на себя подвиг старчества в тяжелые годы гонений на Церковь. Прославился даром прозорливости и духовного утешения.
Праздники 4 апреля
На четвертый день апреля принято почитать святых, явивших твердость в исповедании православной веры.
День священномученика Василия, пресвитера Анкирского
Священник, принявший мученическую смерть за защиту православного учения о Святой Троице в борьбе с арианской ересью.
День преподобного Исаакия Далматского
Подвижник IV века, основатель монастыря в Константинополе. Прославился пророческим даром и борьбой с лжеучениями.
Праздники 5 апреля
День памяти тех, чьи жизни стали примером жертвенной любви к Богу.
Похвала Пресвятой Богородицы
Чинопоследование Православной церкви, совершаемое в субботу пятой седмицы Великого поста. В этот день за богослужением поэтапно вычитывается Акафист Богородице, составленный из 24 гимнов.
День преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников его
Пал от меча язычников за преданность своему верованию.
Праздники 6 апреля
День празднования событий Священной истории и памяти великих подвижников.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
Подготовительный день перед великим праздником Благовещения о рождении Девой Марией Спасителя мира.
День мучеников Стефана и Петра Казанских
Просветители Казанского края XVI века, принявшие мученическую смерть за проповедь христианства среди татар.
Праздники 7 апреля
Великий двунадесятый праздник Благовещения и дни памяти святых.
Благовещение Пресвятой Богородицы
Один из главных христианских праздников, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о зачатии и рождении от Ею Богомладенца Иисуса Христа.
Преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
Выдающийся церковный деятель XX века, возглавивший Русскую Церковь в тяжелые революционные годы.
Праздники 8 апреля
День памяти святых, просиявших в подвиге исповедничества.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
Последний день попразднства Благовещения, когда в богослужении повторяются основные песнопения этого великого события.
Собор Архангела Гавриила
Второе празднование в году в честь небесного вестника, принесшего Благую Весть Богородице.
Праздники 9 апреля
День памяти святых, явивших пример стойкости в вере.
День мучеников Мануила и Феодосия
Военачальники-христиане, казненные персидским царем-огнепоклонником за отказ отречься от веры.
День преподобного Иоанна Прозорливого, Египетского
Египетский подвижник IV века, прославившийся даром прозорливости и духовного наставничества.
Праздники 10 апреля
День почитания святых подвижников и мучеников.
День преподобного Илариона Нового
Византийский монах VIII века, пострадавший от иконоборцев за защиту святых икон.
День мученика Евстратия Печерского
Инок Киево-Печерской лавры, погибший в плену у половцев за отказ отречься от Христа.
Праздники 11 апреля
Дни памяти святых, просиявших в разных подвигах благочестия.
День святителя Марка, епископа Арефусийского
Защитник православия в IV веке, пострадавший от ариан за твердое исповедание веры.
День преподобного Иоанна пустынника
Сирийский отшельник IV века, прославившийся крайней степенью аскетизма и духовными подвигами.
Праздники 12 апреля
День памяти святых, явивших особую преданность Христу.
Лазарева суббота
Суббота перед Вербным воскресеньем. В этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
День преподобного Иоанна Лествичника
Автор знаменитой духовной «Лествицы», великий учитель монашеской жизни.
День святителя Софрония, епископа Иркутского
Миссионер XVIII века, просветитель Сибири, причисленный к лику святых в 1918 году.
Праздники 13 апреля
Вербное воскресенье и день памяти святых, просиявших в подвиге мученичества и исповедничества.
Вход Господень в Иерусалим
В период Страстной недели христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.
День преподобного Ипатия, игумена Руфианского
Подвижник V века, прославившийся даром исцелений и изгнания бесов в Кипрской обители.
Праздники 14 апреля
Страстная седмица. Великий Понедельник и день почитания преподобных отцов и мучеников.
День мученика Авраамия Болгарского, Владимирского, чудотворца
Просветитель волжских булгар, принявший мученическую смерть за отказ принять ислам в XIII веке.
День преподобного Евфимия Суздальского, чудотворца
Чудотворец XIV века, основатель Спасо-Евфимиева монастыря, духовный наставник многих подвижников.
Праздники 15 апреля
Великий Вторник и день памяти святых, явивших верность Христу в разных подвигах.
День преподобного Тита чудотворца
Византийский монах IX века, прославившийся чудесами и даром прозорливости.
День мучеников Амфиана и Едесия
Братья-христиане, пострадавшие за разрушение языческого идола во время гонений в IV веке.
День иконы Божией Матери «Ключ Разумения»
Чтимый образ, перед которым молятся о даровании мудрости и успехах в учении.
Праздники 16 апреля
Великая Среда и день памяти святых жен-мироносиц и великомучеников.
Неделя жен-мироносиц
День, когда Церковь вспоминает женщин, первыми пришедших ко гробу Воскресшего Христа.
День преподобного Никиты Исповедника
Византийский монах, пострадавший за почитание икон во времена иконоборчества.
День иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
Перед иконой принято молиться за сохранение чистоты и невинности, выбор супруга и семейное благополучие.
Праздники 17 апреля
Великий Четверток. Воспоминание Тайной вечери, а также день почитания святых, просиявших в подвигах благочестия.
День преподобного Иосифа песнописца
Византийский гимнограф IX века, составитель многих церковных песнопений и канонов.
День иконы Божией Матери «Герондиссы»
Моление этой иконе знаменует исцеление от бесплодия и помощь в родах. Икону также называют «женской».
Праздники 18 апреля
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, а также день памяти мучеников и преподобных.
Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси
Первый русский патриарх, пострадавший в Смутное время, духовный объединитель Руси.
День преподобного Пуплия Египетского
Пустынник IV века, прославившийся строгим постничеством и даром прозорливости.
Праздники 19 апреля
Великая Суббота. День памяти святых, явивших пример верного служения Богу.
День святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского
Патриарх VI века, защитник православия от ересей, автор богословских сочинений.
День преподобной Платониды Сирской
Подвижница IV века, основательница женской обители, прославившаяся строгим уставом.
День мученика Иеремия
Раннехристианский святой, пострадавший за веру во время гонений в Палестине.
Праздники 20 апреля
Главный христианский праздник и день памяти святых.
Светлого Христова Воскресения (Пасхи)
Центральное событие христианского года, праздник победы жизни над смертью. В этот день завершается Великий пост и начинается 40-дневное празднование Воскресения Христова.
День преподобного Георгия, митрополита Митиленского
Византийский святитель IX века, известный своей мудростью и даром чудотворений. Пострадал за защиту иконопочитания во время иконоборческих гонений.
Праздники 21 апреля
Светлая седмица — сплошная. Понедельник Светлой седмицы, день апостольского служения и святительского подвига.
День памяти апостолов от Родиона и Агава
Ближайшие ученики Христа, проповедовали Евангелие в разных странах. Родион был епископом в Патрах, Агав известен даром пророчества.
День святителя Нифонта, епископа Новгородского
Русский святой XII века, прославившийся подвижнической жизнью. Особо почитается на Северо-Западе России как покровитель Новгородской земли.
Праздники 22 апреля
Вторник Светлой седмицы и день мученического подвига, монашеского служения.
День мученика Евпсихия Кесарийского
Юный христианин, разрушивший языческое капище в Каппадокии в IV веке. Принял мученическую смерть во время правления императора Юлиана Отступника.
День преподобного Вадима Персидского
Архимандрит IV века, основатель монастыря в Персии. Был казнен вместе с семью учениками за отказ поклониться солнцу.
День Иверской иконы Божией Матери
Перед иконой Божьей Матери молятся об утешении, исцелении и семейного очага.
Праздники 23 апреля
Среда Светлой седмицы. День памяти раннехристианских мучеников и русских святых.
День мучеников Терентия, Помпия и иже с ними
Группа африканских мучеников III века, пострадавших при императоре Декии. Их подвиг описан в древних мартирологах.
День священномученика Григория V, патриарха Константинопольского
Григорий V был повешен турками в 1821 году за отказ отречься от Христа и поддержку греческого освободительного движения, став символом верности Православию.
Праздники 24 апреля
Четверг Светлой седмицы. День исповеднического подвига и монашеского делания.
День священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского
Ученик апостола Иоанна Богослова, принявший мученическую смерть в медном быке за отказ принести жертву идолам.
День преподобного Фармуфия
Пустынник IV века, современник Антония Великого. Прославился даром прозорливости и наставничества в монашеской жизни.
Праздники 25 апреля
Пятница Светлой седмицы. День апостольского служения и святительского подвига.
День святителя Василия Парийского
Епископ VIII века, ревностный защитник иконопочитания. Пострадал от иконоборцев, сохранив верность православному учению.
День иконы Божией Матери «Живописный Источник»
Перед этой иконой молятся об исцелении болезней, о помощи в скорбях и житейских трудностях, даровании духовного утешения и укрепления веры.
Праздники 26 апреля
Суббота Светлой седмицы. День памяти мучеников и подвижников благочестия.
День священномученика Артемона Лаодикийского
Пресвитер IV века, ученик апостола Павла. Несмотря на преклонный возраст, пресвитер вместе со святителем Сисинием разбил идолов языческого капища.
День мученицы Фомаиды Египетской
Мученица, которая предпочла смерть нарушению христианской добродетели, став символом целомудрия и стойкости.
Праздники 27 апреля
Продолжение пасхальной радости и день мученического подвига.
Антипасха
В переводе с греческого языка название означает «вместо Пасхи». Этот праздник символизирует надежду для всех, кто ищет истину, а также победу веры над сомнениями.
День святителя Мартина, папы Римского
Исповедник VII века, пострадавший за защиту православного учения против монофелитских лжеучений.
День мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских
Мученики XIV века, казненные за отказ принять язычество. Почитаются как небесные покровители Литвы.
Праздники 28 апреля
День памяти апостолов и мучеников.
День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
Спутники апостола Павла, проповедовавшие Евангелие в разных странах. Аристарх стал епископом Апамейским.
День мученика Саввы Готфского
Утопленный в реке за отказ отречься от Христа, проявил непоколебимую веру и мужество перед своими мучителями-готами.
Праздники 29 апреля
Радоница и поминание усопших. День мученического подвига.
День мучениц Агапии, Ирины и Хионии
Сестры-христианки IV века, пострадавшие в Фессалониках за отказ принести жертву идолам.
День священномученика Константина Жданова пресвитера
Расстрелян в 1918 году за верность православному служению, один из первых новомучеников Российских в послереволюционные годы.
Праздники 30 апреля
День памяти святителей и преподобных.
День святителя Агапита, папы Римского
Прославился твердой защитой истинной веры против ересей и дипломатической миссией в Константинополе, где совершил чудо исцеления.
День преподобного Зосимы Соловецкого
Основатель Соловецкого монастыря XV века, духовный просветитель Русского Севера.
Православный календарь с праздниками на апрель 2025 года
Апрель — особый месяц в церковном календаре, когда верующие готовятся к главному христианскому торжеству — Светлому Христову Воскресению. Каждый из дней напоминает нам о вечных ценностях: подвиге мучеников, мудрости святых и заступничестве Божией Матери. Отметьте важные для вас даты и вместе с Церковью переживите это благодатное время. В таблице ниже собраны все значимые церковные праздники апреля 2025 года.
|Дата
|Праздники
|1 апреля
|Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавди́я трибуна, Иларии, жены его, Иа́сона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона;
Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612);
Прп. Симеона Псково-Печерского (прославление 2003);
Прп. Иннокентия Коме́льского, Вологодского (1521);
Мч. Панха́рия (ок. 302);
Прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 1473);
Прп. Симеона Дайбабского (1941) (Серб.);
Св. Иоанна Блинова исп. (1933);
Прмц. Матроны Алексеевой (1938);
Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103)
|2 апреля
|Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796);
Прмч. Евфросина Синозе́рского, Новгородского (1612);
Мц. Фотины (Светланы) самаряны́ни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мцц. Анато́лии, Фото́, Фоти́ды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мч. Севастиана (ок. 66);
Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310);
Свт. Никиты исп., архиеп. Аполлониа́дского (ок. 813—820);
Сщмч. Владимира Пиксанова пресвитера (1918);
Сщмч. Василия Соколова диакона (1938)
|3 апреля
|Четверток Великого канона;
Прп. Иакова исп., еп. (VIII—IX);
Прп. Серафима Вырицкого (1949);
Свт. Кирилла, еп. Ката́нского (I—II);
Свт. Фомы, патриарха Константинопольского (610);
Сщмч. Владимира Введенского пресвитера (1931)
|4 апреля
|Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362—363);
Мц. Дроси́ды, дщери царя Траяна (104—117);
Прп. Исаакия Далматского (IV)
|5 апреля
|Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста);
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его (251);
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088);
Мчч. Фили́та, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия (117—138);
Мч. Василия Мангазе́йского (1600);
Сщмч. Константина Снятиновского пресвитера (1918);
Сщмч. Макария Квиткина пресвитера (1931);
Сщмч. Стефана Преображенского пресвитера (после 1937);
Сщмч. Василия Коклина пресвитера, прмч. Илии Вятлина, прмцц. Анастасии Бобковой и Варвары Конкиной, мч. Алексия Скоробогатова (1938);
Прп. Сергия Сребрянского, исп. (1948)
|6 апреля
|Неделя 5-я Великого поста;
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы;
Прп. Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста). Прп. Захарии монаха. Свт. Арте́мия (Артемона), еп. Солунского (Селевкийского) (I—II);
Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII—XIV);
Мчч. Стефана и Петра Казанских (1552);
Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX);
Свт. Иринея исп., еп. Бачского (1955) (Серб.);
Сщмч. Александра Флегинского пресвитера (1918);
Сщмч. Владимира Панькина пресвитера (1920);
Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора»
|7 апреля
|Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий);
Благовещение Пресвятой Богородицы;
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1925);
Прп. Саввы Нового (1948);
Иконы Благовещения Божией Матери (XVI)
|8 апреля
|Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы;
Собор Архангела Гавриила;
Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского (Сремского) (304);
Мчч. Вафу́сия и Верка пресвитеров, Арпи́лы монаха, мирян: Ави́ва, А́гна, Ре́аса, Ига́фракса, Иско́я, Силы, Си́гица, Сонири́ла, Суи́мвла, Фе́рма, Фи́лла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико́, Мами́ки, Уирко́, Анимаи́сы (Анимаи́ды), Гаа́фы, царицы Готфской, и Дукли́ды (ок. 375);
Прп. Ма́лха Сирийского (IV);
Прп. Василия Нового (ок. 944);
Мц. Параскевы Кочневой (1939)
|9 апреля
|Мц. Матроны Солунской (III—IV);
Мчч. Ману́ила и Феодосия (304);
Прп. Иоанна прозорливого, Египетского (ок. 395)
|10 апреля
|Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754);
Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815);
Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах (1097);
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476);
Мчч. Ионы и Варахи́сия и других с ними (ок. 330);
Мч. Боя́на, кн. Бо́лгарского (ок. 830);
Св. Николая Постникова исп., пресвитера (1931);
Сщмч. Василия Малинина пресвитера (1938);
Мч. Иоанна Чернова (1939)
|11 апреля
|Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 364);
Прп. Иоанна пустынника (IV);
Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского (IX);
Прпп. Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских;
Св. Михаила Викторова исп., пресвитера (1933)
|12 апреля
|Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря;
Прп. Иоанна Лествичника (649);
Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771);
Прор. Иоада (X в. до Р. Х.);
Апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафроди́та (I);
Св. Евву́лы, матери вмч. Пантелеимона (ок. 303);
Прп. Иоанна безмолвника (VI);
Прп. Зосимы, еп. Сиракузского (ок. 662)
|13 апреля
|Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим;
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326);
Свт. Ионы, митр. Московского и всея Руси, чудотворца (1461);
Свт. Иннокентия, митр. Московского (1879);
Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV);
Прп. Филарета Данилевского (1841);
Прп. Аполлония Египетского (IV);
Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина диакона (418—424);
Прп. Ипатия, игумена Руфиа́нского (ок. 446);
Сщмч. Иоанна Блюмовича пресвитера (1938)
|14 апреля
|Страстна́я седмица. Великий Понедельник. Прп. Марии Египетской (522);
Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца (1404—1405);
Прп. Варсонофия Оптинского (1913);
Мч. Авраамия Бо́лгарского, Владимирского, чудотворца (1229);
Прп. Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV);
Прп. Макария, игумена Пелики́тской обители (ок. 830);
Мчч. Геронтия и Васили́да (III);
Прав. Ахаза;
Сщмч. Сергия Заварина пресвитера (1938)
|15 апреля
|Великий Вторник;
Прп. Тита чудотворца (IX);
Мчч. Амфиа́на и Еде́сия (306);
Мч. Поликарпа (IV)
|16 апреля
|Великая Среда;
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидики́йской (824);
Мц. Феодосии девы (307—308);
Прп. Илли́рика. Мчч. Елпидифо́ра, Ди́я, Вифо́ния и Га́лика;
Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
|17 апреля
|Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́чери;
Прп. Иосифа песнописца (883);
Прп. Георгия, иже в Мале́и (IX);
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV);
Прп. Зосимы Ворбозо́мского (XV);
Прп. Зосимы, обретшего прп. Марию Египетскую в пустыне Иорданской (ок. 560);
Мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341—343);
Прмчч. Вениамина Кононова и Никифора Кучина (1928);
Сщмч. Николая, еп. Вельского, прмц. Марии Гатчинской (1932);
Сщмч. Иоанна Вечорко пресвитера (1933);
Мч. Иоанна Колесникова (1943);
Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса»
|18 апреля
|Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа;
Мчч. Агафопо́да диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303);
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652);
Прп. Пупли́я Египетского (IV);
Прпп. Фео́ны, Симеона и Форви́на (IV);
Прп. Марка Афинского, Фра́ческого (ок. 400);
Прп. Платона, исп. Студийского (814);
Прп. Феодоры Солунской (892);
Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера (1930);
Сщмч. Николая Симо пресвитера (1931)
|19 апреля
|Великая Суббота;
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского (582);
Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского (885);
Прп. Платониды Сирской (308);
Мчч. 120-ти Персидских (344—347);
Мчч. Иеремия и Архилия иерея (III);
Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918);
Сщмч. Иоанна Бойкова пресвитера (1934);
Сщмч. Иакова Бойкова пресвитера (1943);
Прп. Севастиана Фомина, исп. (1966)
|20 апреля
|Светлое Христово Воскресение. Пасха;
Прп. Георгия исп., митр. Митиле́нского (после 820);
Прп. Даниила Переяславского (1540);
Мч. Каллиопия (304);
Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310);
Прп. Серапиона монаха;
Сщмч. Аркадия Добронравова пресвитера (1933);
Прмц. Евдокии Павловой (1939)
|21 апреля
|Светлая седмица — сплошная. Понедельник Светлой седмицы;
Апп. Иродиона, Агава, Асинкри́та, Руфа, Фле́гонта, Е́рма и иже с ними (I);
Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156);
Прп. Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIV);
Мч. Павсили́па (117—138);
Свт. Келести́на, папы Римского (432);
Сщмч. Сергия Родаковского пресвитера (1933)
|22 апреля
|Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы);
Мч. Евпси́хия (362);
Мчч. Диса́на епископа, Мариа́ва пресвитера, Авдие́са и прочих 270-ти (362—364);
Прмч. Вадима архим. (376);
Мчч. Христодула и Анастасии Патрских, убиенных в Ахаии (1821) (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы). Прмч. отцов Давидо-Гареджийских (1616) (Груз.) (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы);
Мч. Гавриила Фомина (1942);
Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)
|23 апреля
|Среда Светлой седмицы;
Мчч. Терентия, Помпи́я, Африкана, Максима, Зино́на, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249—251);
Мчч. Иакова пресвитера, Азада́на и Авди́кия диаконов, Персидских (ок. 380);
Прмчч. многих священной обители Пантократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 1680);
Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821);
Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой седмицы);
Сщмч. Фле́гонта Понгильского пресвитера (1938);
Мч. Димитрия Вдовина (1942);
Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы)
|24 апреля
|Четверг Светлой седмицы;
Сщмч. Антипы, еп. Перга́ма Асийского (ок. 68);
Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV);
Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576);
Мчч. Проке́сса и Мартиниана (ок. 67);
Прп. Фарму́фия (IV);
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX);
Свт. Каллини́ка Че́рникского (1868) (Румын.);
Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938)
|25 апреля
|Пятница Светлой седмицы;
Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника»;
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы);
Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754);
Сщмч. Зино́на, еп. Веронийского (ок. 370);
Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550);
Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636);
Прп. Анфусы девы (801);
Прп. Афанасии игумении (860);
Прмч. Сергия Крестникова (1938);
Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери
|26 апреля
|Суббота Светлой седмицы;
Сщмч. Арте́мона, пресвитера Лаодикийского (303);
Мч. Криске́нта, из Мир Ликийских;
Мц. Фомаиды Египетской (476);
Прмц. Марфы Тестовой (1941)
|27 апреля
|Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы;
Свт. Марти́на исп., папы Римского (655);
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347);
Мч. Ардалио́на (305–311);
Мчч. 1000-и Персидских и Аза́та скопца (ок. 341);
Св. Александра Орлова исп., пресвитера (1941);
Виленской и Виленской-Остробрамской икон Божией Матери
|28 апреля
|Седмица 2-я по Пасхе;
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67);
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68);
Мчч. Су́хия и дружины его — Месукеви́йцев: Андрея, Анаста́сия, Тала́ле (Фалале́я), Феодорита, Ивхирио́на, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимне́носа, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (начало II века) (Груз.);
Мч. Саввы Готфского (372);
Сщмч. Александра Гневушева пресвитера (1930)
|29 апреля
|Радоница. Поминовение усопших;
Мцц. Агапии, Ирины и Хиони́и (304);
Мч. Леонида и мцц. Харие́ссы, Ники, Гали́ны, Калисы, Нунехи́и, Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258);
Сщмч. Константина Жданова пресвитера (1919);
Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери
|30 апреля
|Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авдела́я и Ана́нии пресвитеров, Хусдаза́та (Усфаза́на) евнуха, Фуси́ка, Азата, мц. Аскитре́и и иных многих (344);
Прп. Акакия, еп. Мелитинского (ок. 435);
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478);
Обре́тение мощей прп. Александра Свирского (1641);
Прп. Паисия Киевского, Христа ради юродивого (1893);
Мч. Адриана (251);
Свт. Ага́пита, папы Римского (536);
Св. Михаила Новицкого исп., пресвитера (1935);
Сщмч. Феодора Недосекина пресвитера (1942)
Список источников
1. Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Календарь. 2025.
2. Православный портал «Азбука веры». Православный календарь. 2025.