Цели на новый год: как сделать 2025 год дешевле и веселее

Отследите свои цифровые привычки и посмотрите, сколько времени и в каких приложениях вы проводите. Если вы не можете просто отложить телефон и перестать скроллить ленту в какой-либо социальной сети, установите приложение, которое будет ограничивать время, по истечению которого программой нельзя будет пользоваться.