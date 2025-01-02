Цели на новый год: как сделать 2025 год дешевле и веселее

Говорят, что каждый новый год — это 365 шансов сделать жизнь лучше. В редакции The Guardian назвали десять советов о том, как начать тратить меньше денег, улучшить самочувствие и достичь целей в фитнесе.
1. Включите в жизнь ежедневные тренировки
Тренировки улучшат ваше физическое и эмоциональное состояние. А те, кому интенсивные нагрузки противопоказаны или просто не нравятся, могут выполнять упражнения средней интенсивности.
Можно ходить в тренажерный зал, бегать трусцой в парке или спускаться и подниматься по лестнице.
2. Используйте метод «4−45−3»
Если не можете заниматься спортом каждый день, уделяйте внимание физическим нагрузкам четыре раза в неделю по 45 минут, а три дня отдыхайте от них.
Если вам кажется, что это много, то эксперты говорят, что это всего лишь 3% вашего дня или 1,7% вашей недели.
3. Ограничьте время в соцсетях
Отследите свои цифровые привычки и посмотрите, сколько времени и в каких приложениях вы проводите. Если вы не можете просто отложить телефон и перестать скроллить ленту в какой-либо социальной сети, установите приложение, которое будет ограничивать время, по истечению которого программой нельзя будет пользоваться.
4. Сократите количество чистящих средств
Мойте посуду с помощью эвкалиптового масла и жидкости для мытья посуды. Первое средство обладает антибактериальным и антисептическим действием. А немного второго налейте в пульверизатор, смешайте с водой и во время уборки используйте в качестве моющего средства.
5. Правильно планируйте свой гардероб
Есть множество приложений, с помощью которых можно следить за гардеробом. Они помогут вам быстрее одеваться, подбирать определенные комбинации для каких-либо мероприятий, а также понимать, какие вещи у вас есть, а какие необходимо докупить.
6. Перейдите на твердые средства
Во время путешествий мы обычно берем жидкие духи, гели для душа и спреи, что чревато пролитием этих веществ на вещи в чемодане.
Сейчас много необходимых в путешествии средств продаются в твердом виде. Мало того, что они не прольются, так еще и сэкономят место в чемодане.
7. Правильно регулируйте кондиционер
В жару кондиционер хочется установить на 18, чтобы охладиться, однако в таком случае двигатель устройства работает в усиленном режиме, вследствие чего он быстрее изнашивается и поглощает больше электроэнергии.
Эксперты советуют поддерживать разницу температур в 8°С: если на улице 32, то в помещении кондиционер стоит установить на 24.
8. Терпимо относитесь к негативным мыслям
Негативные мысли могут тревожить, но не давайте им волю овладеть вами. Просто примите их, посмотрите со стороны и позвольте разгуляться, но старайтесь не концентрироваться на них, чтобы они не нанесли вред вашему психическому здоровью.
9. Освойте новое хобби или навык
Исследования показали, что у людей, у которых есть хобби и которые осваивают новые увлечения, лучше здоровье, они счастливее, у них меньше симптомов депрессии и выше удовлетворенность жизнью.
10. Используйте право на подарок от организаций
Некоторые организации предлагают скидку или что-то бесплатное в день рождения. Используйте это право в следующий раз, чтобы получить подарок.
Ранее эксперты дали несколько советов о том, как почувствовать себя лучше.