Целевое обучение в 2025 году: какие есть программы и где найти заказчика

Плюсы Минусы

Полностью бесплатное образование

Изменить в одностороннем порядке специальность, вуз или форму обучения в процессе учебы практически невозможно. Если студент разочаровался в выбранной специальности или решил сменить учебное заведение, то ему придется согласовывать переход с целевым заказчиком



Студент-целевик обладает всеми правами студента бюджетной формы обучения и получает стипендию

Необходимо отработать у работодателя-заказчика 3—5 лет после обучения. Если этого не сделать, студента оштрафуют в размере стоимости всех лет обучения и потребуют возместить оплату мер поддержки за учебный период



Гарантированное место практики и трудоустройства после получения диплома

Есть штрафные санкции, если целевик бросил учебу. Сумма возмещения будет равна периоду фактического обучения



Дополнительные меры социальной и материальной поддержки от целевого заказчика (дополнительная стипендия, оплата жилья, оплата проезда, повышение квалификации и пр.)

В целевом договоре может быть прописано место дальнейшего трудоустройства, а может стоять регион. Тогда место работы будет определено уже к моменту получения диплома, а выпускника направят туда, куда решит заказчик



При поступлении в вуз на целевые места абитуриенты участвуют в отдельном конкурсе, где конкурентов меньше. Часто проходные баллы для целевиков ниже



