Целевое обучение в 2025 году: какие есть программы и где найти заказчика

Современный мир стремительно меняется, и вместе с ним трансформируются требования к специалистам. Целевое обучение в 2025 году — не только шанс получить образование за счет будущего работодателя, но и возможность построить карьеру, которая будет соответствовать как личным амбициям, так и запросам рынка труда. Вместе с Татьяной Косаревой, экспертом по поступлению в вуз и ответственным секретарем приемной комиссии со стажем более трех лет в г. Челябинске, разбираемся в тонкостях программы.
Что такое целевое обучение: суть программы
Это форма получения образования, при которой абитуриент поступает на специально выделенные государством места и заключает договор с будущим работодателем. В его рамках государство целенаправленно для компании или сама компания оплачивает обучение студента, а тот, в свою очередь, обязуется отработать в организации определенный срок после окончания учебы.
Такой подход выгоден обеим сторонам: студент получает образование за счет работодателя и гарантированное место работы, а компания — подготовленного специалиста, который уже знаком с ее спецификой и требованиями.
Кому подходит целевое обучение
Программа подходит не всем. Если вы еще не определились с профессией или хотите сохранить гибкость в выборе карьерного пути, такой формат слишком ограничивает. Целевое обучение требует осознанного подхода и уверенности в собственных целях. Программа идеальна для тех, кто точно знает, чем хочет заниматься, и готов связать свою карьеру с конкретной организацией или отраслью. Кому еще подойдет:
- тем, кто хочет гарантированно трудоустроиться после учебы;
- абитуриентам, которые хотят сэкономить на образовании и отучиться за счет работодателя;
- тем, кто готов к долгосрочным обязательствам;
- жителям регионов с дефицитом специалистов.
Программы целевого обучения
Каждая из них имеет свои особенности. Выбор зависит от целей, уровня образования и готовности к профессиональным обязательствам. Разбираемся, что предлагает каждая из программ.
Бакалавриат
Это первая ступень высшего образования, которая длится 4 года. Целевое обучение на уровне бакалавриата подходит тем, кто только начинает свой профессиональный путь и хочет получить базовые знания в выбранной сфере.
Во время обучения студенты часто проходят практику в организации, что помогает лучше понять специфику будущей работы.
Специалитет
Это традиционная форма высшего образования, которая длится 5—6 лет. Распространена в медицине, инженерии, юриспруденции и других узкопрофильных сферах. Специалитет дает более глубокую и профессиональную подготовку, чем бакалавриат.
Магистратура
Это вторая ступень высшего образования, которая длится 2 года на очной форме. Подходит тем, кто уже имеет диплом бакалавра или специалиста и хочет углубить свои знания или сменить направление.
Плюсы и минусы целевого обучения
Программа имеет свои преимущества и недостатки. Татьяна Косарева поделилась основными аргументами, которые помогут понять, подходит ли вам такой путь.
|Плюсы
|Минусы
|Полностью бесплатное образование
|Изменить в одностороннем порядке специальность, вуз или форму обучения в процессе учебы практически невозможно. Если студент разочаровался в выбранной специальности или решил сменить учебное заведение, то ему придется согласовывать переход с целевым заказчиком
|Студент-целевик обладает всеми правами студента бюджетной формы обучения и получает стипендию
|Необходимо отработать у работодателя-заказчика 3—5 лет после обучения. Если этого не сделать, студента оштрафуют в размере стоимости всех лет обучения и потребуют возместить оплату мер поддержки за учебный период
|Гарантированное место практики и трудоустройства после получения диплома
|Есть штрафные санкции, если целевик бросил учебу. Сумма возмещения будет равна периоду фактического обучения
|Дополнительные меры социальной и материальной поддержки от целевого заказчика (дополнительная стипендия, оплата жилья, оплата проезда, повышение квалификации и пр.)
|В целевом договоре может быть прописано место дальнейшего трудоустройства, а может стоять регион. Тогда место работы будет определено уже к моменту получения диплома, а выпускника направят туда, куда решит заказчик
|При поступлении в вуз на целевые места абитуриенты участвуют в отдельном конкурсе, где конкурентов меньше. Часто проходные баллы для целевиков ниже
|В вузах, где есть сложности с количеством мест в общежитиях, их могут предоставлять только студентам-целевикам
Условия и требования к студентам для целевого обучения
Чтобы заключить договор с заказчиком, абитуриенту нужно соответствовать критериям и выполнить ряд требований. Они могут варьироваться в зависимости от вуза, будущего работодателя и выбранной специальности, но есть общие моменты, которые важно учитывать.
- Прохождение конкурсного отбора. Абитуриенту нужно пройти вступительные испытания (ЕГЭ, внутренние экзамены) и в некоторых случаях собеседование с представителем организации.
- Заключение договора с работодателем. Важно согласовать все условия.
- Обязательство отработать в компании определенное количество лет. Обычно не менее трех и не более пяти.
- Соблюдение академической дисциплины. Студент должен показывать хорошие результаты — работодатель может отслеживать успеваемость.
- Участие в практиках и стажировках. Это нужно, чтобы студент мог лучше познакомиться с будущим местом работы.
- Своевременное выполнение обязательств. Нарушение условий договора может повлечь за собой санкции.
Как получить направление на целевое обучение
На этот вопрос ответила наш эксперт Татьяна Косарева:
— Узнать о намерениях тех или иных организаций в заключении целевых договоров можно через федеральные государственные органы или органы местного самоуправления.
Где найти заказчиков на целевое обучение
Поиск заказчиков для целевого обучения может быть непростой задачей. Вот несколько способов, где и как можно найти организации, готовые заключить такой договор.
1. Сайты по поиску работы.
Многие компании, заинтересованные в подготовке кадров, размещают информацию о целевых местах на популярных платформах, таких как hh.ru (HeadHunter), rabota.ru, superjob.ru. Используйте фильтры по ключевым словам, например «целевое обучение», «медицинский вуз», чтобы найти подходящие предложения.
2. Списки предприятий — партнеров вуза.
Уточните в приемной комиссии или на официальном сайте вуза списки предприятий, которые уже заключали договоры на целевое обучение.
3. Официальные сайты учреждений и предприятий.
Многие компании публикуют информацию о наборе на целевое обучение на своих сайтах. Посетите разделы «Вакансии» или «Кадровая политика» учреждений и предприятий вашего региона или тех, в которых вы заинтересованы.
4. Ярмарки вакансий и дни карьеры.
Вузы и крупные работодатели часто организуют ярмарки вакансий, где можно напрямую пообщаться с представителями компаний и узнать о возможности целевого обучения. Такие мероприятия обычно анонсируются на сайтах вузов или на порталах, посвященных трудоустройству.
5. Социальные сети и профессиональные сообщества.
В социальных сетях (например, ВКонтакте, Telegram) и профессиональных сообществах (например, в LinkedIn) часто публикуются объявления о целевых местах. Подпишитесь на группы интересующих вас вузов, работодателей и кадровых агентств, чтобы быть в курсе новых предложений.
6. Рекомендации от студентов и выпускников.
Если вы уже учитесь в вузе, пообщайтесь со старшекурсниками или выпускниками. Они могут поделиться контактами предприятий, с которыми заключали договоры на целевое обучение.
7. Кадровые агентства.
Некоторые кадровые агентства специализируются на подборе персонала для учреждений и могут помочь найти заказчиков для целевого обучения.
— С 2024 года все заказчики размещают свои предложения для будущих целевиков на платформе «Работа в России». В мае — июне раздел о целевом обучении начнет активно заполняться предложениями. До 20 июня все заявки работодателей проверят и скорректируют. После этого абитуриенты смогут ознакомиться с ними. Если вы хотите заранее самостоятельно узнать условия заказчиков, то придется приложить усилия по их поиску. Можно позвонить в вуз или поискать программы на сайтах выбранных учреждений. Свяжитесь с отделами персонала и уточните о планах целевого набора в этих организациях, — поделилась Татьяна Косарева.
Как заключается договор на целевое обучение
Это важный документ, который регулирует отношения между студентом, вузом и работодателем. Процесс его заключения может различаться в зависимости от того, поступаете ли вы по квоте или без нее.
По квоте
Целевые квоты — количество мест, которые вуз выделяет для абитуриентов, поступающих по договору с заказчиком. Такие места финансируются за счет бюджета, а обучение студента оплачивает государство. Количество мест по квоте ограничено, поэтому придется пройти конкурсный отбор как у работодателя, так и в вузе.
— В период приема документов (с 20 июня по 25 июля) абитуриент может менять предложения целевых заказчиков, отказываясь от одних и выбирая другие. В итоге нужно будет остановиться на одном. Если вас зачислили на место целевой квоты, но вы откажетесь подписать договор до 1 сентября — вуз вас отчислит, — рассказала Татьяна Косарева.
Без квоты
Если не попадаете под квоту, можно заключить договор на целевое обучение напрямую с работодателем. В этом случае компания полностью или частично оплачивает обучение, а абитуриент обязуется отработать в организации после выпуска.
Права и обязанности сторон по договору
Договор о целевом обучении — не просто формальность, а документ, который защищает интересы всех сторон. Внимательное изучение его условий и знание своих прав помогут избежать проблем и построить успешную карьеру. Договор должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статьям 57 и 67 Трудового кодекса РФ. Эти документы устанавливают права и обязанности всех сторон договора: студента, работодателя и образовательной организации.
Когда договор на целевое обучение можно расторгнуть
Это можно сделать как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке, но лишь при определенных условиях. Процесс регулируется статьей 56 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также статьями 450—453 Гражданского кодекса РФ. Рассмотрим основные случаи расторжения договора.
Если заказчик не исполняет обязательства
Если работодатель перестал вносить платежи за обучение, не трудоустроил после получения диплома или условия труда не соответствуют установленным обязательствам, студент может потребовать исправления ситуации, компенсации, а также расторжения договора.
Студент не исполняет обязательства
Если целевик не осваивает учебную программу, отказывается отработать установленный срок или не проходит практику, заказчик может расторгнуть договор и потребовать возмещения ущерба.
Штрафы за нарушение условий договора
Договор о целевом обучении предполагает взаимные обязательства, и их нарушение может повлечь за собой финансовые санкции. Рассмотрим, какие штрафы могут быть предусмотрены для каждой из сторон.
Для студента:
- возмещение стоимости обучения;
- компенсация стипендии и других выплат;
- штраф за отказ от трудоустройства.
Для работодателя:
- компенсация расходов на обучение;
- компенсация ущерба;
- штраф за нарушение условий труда.
Для вуза:
- компенсация за некачественное обучение;
- штраф за нарушение условий договора.
Штраф может быть фиксированным, расчетной суммой или штрафными санкциями (например, за каждый день просрочки выполнения обязательств).
Постановления Правительства РФ о целевом обучении
Целевое обучение регулируется не только Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», но и рядом постановлений. Эти документы устанавливают порядок организации программы, распределения квот и выполнения обязательств сторонами. Самые главные из них — в списке.
1. Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 (с изменениями и дополнениями)».
2. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 (ред. от 28.09.2023) «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
— Сейчас основной документ — это Постановление Правительства РФ от 27.04.2024 № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». Скоро мы ждем принятия корректировок — они подготовлены Минобрнауки России 23 января 2025 года. Вероятно, нас ждут некоторые изменения и дополнения, — дополнила наш эксперт Татьяна Косарева.
Мнение эксперта
— Целевое обучение — возможность поступить в вуз мечты на желаемое направление подготовки или специальность, участвуя в конкурсе с меньшим количеством конкурентов, чем на основные бюджетные места, — прокомментировала Татьяна Косарева. — Это отличный шанс гарантированно трудоустроиться в желаемую компанию и не беспокоиться о поиске работы, будучи молодым специалистом без опыта. Для многих семей получение дополнительной стипендии — большая поддержка и помощь. Но заключение договора — ответственный шаг! Я бы рекомендовала совершать его тем, кто максимально уверен в выборе будущей профессии.
Главное о целевом обучении в 2025 году
Собрали для вас самое важное о целевом обучении в чек-листе, обозначив главные тезисы статьи.
1. Целевое обучение — это когда работодатель оплачивает образование, а студент обязуется отработать в компании несколько лет после выпуска.
2. Подходит тем, кто уверен в выборе профессии и хочет сэкономить на образовании.
3. Можно получить профессиональный опыт еще во время учебы — проходить практику или стажировку в компании.
4. Целевики участвуют в отдельном конкурсе, и проходной балл для них обычно ниже, чем для остальных абитуриентов.
5. Можно получать дополнительную стипендию.
6. Подходит для разных уровней образования.
Напоследок Татьяна Косарева поделилась советом:
— Если возникают вопросы к заказчикам — не стесняйтесь их задавать. Ведь это ваше будущее. И только от вас зависит, каким оно будет и кто станет вашим первым и, надеюсь, любимым работодателем.
Список источников
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статья 56.
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Статьи 57, 67.
3. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Статьи 450—453.
4. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Статьи 330, 393.
5. Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
6. Постановление Правительства РФ от 27.06.2019 № 807 «Об утверждении Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
7. Постановление Правительства РФ от 27.11.2020 № 1940 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. номер 302».
8. Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 № 2278 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 номер 807».
9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 № 2561 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. номер 302».
10. Постановление Правительства РФ от 15.09.2023 № 1521 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 № 807».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2024 № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
Автор: Наталья Быкова
Эксперт: Татьяна Косарева, эксперт по поступлению в вуз, ответственный секретарь приемной комиссии со стажем более трех лет, г. Челябинск