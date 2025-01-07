«Трясущаяся татуировка» вызывает у людей головную боль

Головоломки с оптическими иллюзиями — отличный способ развить сообразительность и посмотреть, как работают мозг и глаза одновременно. Однако есть такие сложные изображения, которые могут вызвать головокружения и головную боль. Одно из таких показал пользователь Reddit.
На фотографии на руке видно татуировку с эффектом «дрожания». Чтобы его добиться, мастер варьирует толщину и глубину линий при нанесении краски на кожу тела человека, тем самым имитируя «тряску» и неровные контуры.
При создании татуировки мастер сохраняет плавность и равномерность движения, что придает изображению такой хитроумный дизайн.
Пользователи Сети написали в комментариях под публикацией, что они «одновременно любят и ненавидят такие татуировки». Также некоторые отметили, что всего лишь нескольких секунд взгляда на это изображение хватает для того, чтобы голова начинала кружиться и болеть.
Помимо прочего, один из пользователей рассказал, что у него диагностированы астигматизм (хрусталик и роговица глаза искривлены) и эпилепсия. С первым диагнозом картинка сочетается плохо и размывается больше, чем у здоровых людей, а из-за второго, по мнению пользователя, татуировка может вызвать припадок.
Ранее в Сети появилась оптическая иллюзия, которая сводит людей с ума.