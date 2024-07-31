Труды и руды Менделеева. Как русский учёный выдал Донбассу «путёвку в жизнь»

— Записка пошла по ин­станции. А министр предложил Менделееву написать ещё и обширную статью для широкой публики. Статья «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» вышла в августовском номере журнала «Северный вестник» 1888 года. Менделеев показал, чем может стать Донбасс для России. Что он может превратиться в мощный промышленный регион: «…В Донецком крае много есть чего ещё. Стали здесь с 60-х годов рыть уголь, а вот глядите, чего не наискали! Руд железных некуда девать — можно века целые флоты целые ими грузить. Медь нашли и добывают. В 1885 году найдены богатые марганцевые руды, нужные для приготовления стали, — у нас только на Кавказе есть такие, а в Европе они иссякли. Уголь — это клад, а условия того края, среди которых лежит этот клад, того дороже. И всё говорит громко, что здесь при помощи угля, моря, руд и почвы создаётся благодатнейшая страна процветания русской промышленности».