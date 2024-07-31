Труды и руды Менделеева. Как русский учёный выдал Донбассу «путёвку в жизнь»

Русский учёный выдал Донбассу «путёвку в жизнь» и заложил основы индустриализации.
«С помощью ресурсов Донбасса Менделеев помог соскочить с топливно-сырьевой иглы, на которой сидела Россия в конце XIX века».
В Госдуме РФ открылась выставка «Менделеев. Синтез России». Материалы к ней готовили авторы исследования «Энциклопедия экономических трудов Д. И. Менделеева» Марина Сахарова и Владимир Таранков при поддержке декана факультета международных экономических отношений Финансового университета Павла Селезнёва.
Как Менделеев оказался у истоков первой волны отечественной индустриализации? Какие перспективы увидел? Об этом «АиФ» рассказал кандидат экономических наук Владимир Таранков.
На голодном пайке
Константин Кудряшов, aif.ru: Владимир Иванович, и в книге, и в экспозиции вы показываете, что именно автор периодического закона выдал Донбассу экономическую «путёвку в жизнь». Как и почему Менделеев туда попал?
Владимир Таранков: Министр государственных имуществ Михаил Островский был озабочен тем, что каменный уголь, добываемый в Донбассе, медленно доставляется в те регионы страны, где в нём сильно нуждаются. Да и добывают его не так много, как рассчитывали. Целью командировки Менделеева было выяснить, что происходит на железных дорогах региона. А заодно установить, есть ли шансы с помощью ресурсов Донбасса соскочить с топливно-сырьевой иглы, на которой тогда сидела Россия. В феврале 1888 года Менделеев едет в первую командировку — всего он там побывает трижды…
— Вы сказали про топливно-сырьевую иглу…
— Сегодня уже трудно представить, что наша страна могла когда-то испытывать дефицит в энергоносителях. Но тогда всё обстояло именно так. Первые, ещё не очень уверенные шаги на пути индустриализации Россия стала предпринимать лет за 20 до командировки Менделеева: реформы Александра II, железнодорожный бум 1870-х… Но всё упиралось в энергетическую проблему. Паровые машины, приводящие в движение валы станков и первые паровозы, работали в основном на дровах. КПД у дров низкий. Проблему решал каменный уголь, но его приходилось закупать за границей, прежде всего в Великобритании. Покупали за деньги, вырученные от продажи хлеба. Но и этих средств не хватало, поэтому брались кредиты — всё у той же Великобритании.
Дал стране угля
— Почему для решения проблемы донецкого угля был избран именно Менделеев?
— Он уже успел зарекомендовать себя как технолог, экономист и логист, занимаясь нефтяной отраслью в 1860-е. Дмитрий Иванович тогда полностью поменял систему перегонки и транспортировки нефти, а также предложил кроме керосина производить ещё и масла. Предприятия в кратчайшие сроки стали прибыльными. От его командировки в Донбасс ожидали того же. Но в этот раз Менделееву удалось гораздо большее.
Что больше всего поразило и огорчило его в Донбассе? Последствия разгула частного капитала. Во время правления Александра II считалось, что свободный рынок сам всё расставит на свои места. Но по факту он всё запутал. Шесть частных железных дорог с разными тарифами на перевозку угля, разным расписанием движения, разной направленностью грузопотоков создавали массу проблем. В итоге донецкий уголь для потребителя в Москве, Петербурге или на Урале стоил чуть ли не в 1,5−2 раза дороже, чем английский. А ведь себестоимость нашего продукта была ниже — в Англии пуд каменного угля в местах добычи стоил 7 копеек за пуд, а в Донецком бассейне — 5 копеек.
— Какое решение предложил Менделеев?
— Он начал с главного: абсолютную свободу рынка следует прикрутить. Государство должно законодательно установить единый низкий тариф на железнодорожные перевозки угля и навязать его всем частным компаниям. Сроки загрузки и выгрузки вагонов не должны превышать 6 часов. Сроки передачи вагонов с одной частной дороги на другую — днём не более 6 часов, ночью не более 18. За промедление ввести почасовую плату в пользу казны. А лучше вообще ликвидировать частное владение стратегически важными железными дорогами путём выкупа их у хозяев.
На этом миссия Менделеева могла считаться выполненной. Но Дмитрий Иванович увидел в Донбассе те ростки нового, которые принесло начавшееся освоение региона, его мощный экономический потенциал, о чём поведал министру государственных имуществ в докладной записке «О мерах для развития донецкой каменноугольной промышленности».
Великан, способный поднять Россию
— Впечатление эта записка произвела?
— Записка пошла по инстанции. А министр предложил Менделееву написать ещё и обширную статью для широкой публики. Статья «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» вышла в августовском номере журнала «Северный вестник» 1888 года. Менделеев показал, чем может стать Донбасс для России. Что он может превратиться в мощный промышленный регион: «…В Донецком крае много есть чего ещё. Стали здесь с 60-х годов рыть уголь, а вот глядите, чего не наискали! Руд железных некуда девать — можно века целые флоты целые ими грузить. Медь нашли и добывают. В 1885 году найдены богатые марганцевые руды, нужные для приготовления стали, — у нас только на Кавказе есть такие, а в Европе они иссякли. Уголь — это клад, а условия того края, среди которых лежит этот клад, того дороже. И всё говорит громко, что здесь при помощи угля, моря, руд и почвы создаётся благодатнейшая страна процветания русской промышленности».
Менделееву удалось создать впечатление, что Донбасс — это такой великан на низком старте, ждущий отмашки, чтобы резко поднять Россию.
— Каковы были реальные последствия выступления Менделеева?
— Самые прямые. Менделеев нашёл полное понимание у императора Александра III — он сразу обратил внимание на Донбасс и на вопросы, поднятые учёным. Иначе Россия не выстояла бы в «угольной войне», развязанной Англией. Поняв, что донецкий уголь скоро выбьет английский с рынка, там устроили небывалый демпинг цен и на продукт, и на фрахт кораблей. И только новые таможенные тарифы, предложенные Менделеевым и утверждённые императором, спасли положение — ввозную пошлину поднимали до тех пор, пока английский уголь не оказался для русского потребителя дороже отечественного. Так были заложены основы быстрого развития Донбасса, который к концу XIX века стал крупнейшим центром угледобывающей, металлургической и химической отраслей. Что во многом способствовало взрывной индустриализации СССР. Да и сейчас потенциал Донбасса далеко не исчерпан.