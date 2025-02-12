Трудоголизм сотрудников приносит вред бизнесу

Также ученые рассказали, что у трудоголиков принято оправдывать свое молчание. По их мнению, оно безвредно и имеет меньший приоритет по сравнению с рабочими задачами. Однако зачастую на самом деле в таких ситуациях не решаются или даже усугубляются серьезные организационные проблемы.