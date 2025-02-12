Трудоголизм сотрудников приносит вред бизнесу

Международная команда ученых обнаружила, что сотрудники-трудоголики вредят не только себе, но еще и компании и обществу в целом. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Journal of Organizational Behavior.
Опросив работающих людей из Германии и Италии, ученые выяснили, что трудоголизм усиливает отстраненность сотрудников в вопросах, касающихся моральной стороны бизнеса. Такие люди меньше говорят о проблемах на работе. Такое молчание наблюдается во всем коллективе, особенно если на работе принято ставить личную выгоду выше благополучия команды или соблюдения социальных норм.
По словам ученых, трудоголики, сосредоточенные на исключительно на выполнении задач и личных достижениях, склонны отступать от своих моральных норм. «Это приводит их к рациональному молчанию в ответ на неэтичные действия, которые могут привести к сохранению поведения и практик, потенциально наносящих ущерб организациям и обществу в целом», — сказали специалисты.
Также ученые рассказали, что у трудоголиков принято оправдывать свое молчание. По их мнению, оно безвредно и имеет меньший приоритет по сравнению с рабочими задачами. Однако зачастую на самом деле в таких ситуациях не решаются или даже усугубляются серьезные организационные проблемы.
Сохраняя молчание и пренебрегая этическими соображениями, компании рискуют нанести вред сотрудникам, заинтересованным сторонам и обществу в целом. Таким образом, речь идет не только об индивидуальном благополучии, но и об устойчивости организации.
Авторы работы считают, что руководители компаний должны перестать воспринимать дополнительные часы работы сотрудников как признак преданности делу. Вместо этого следует развивать корпоративную культуру, «которая поощряет этичное поведение, поддерживает моральный дух и снижает давление, приводящее к слишком большой нагрузке».
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