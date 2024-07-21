Трудно быть: почему люди пропадают на работе

— Например, рабочее время должно заканчиваться в установленный час, после которого следует переключаться на личные дела и отдых. Также помогает планирование отдыха и сна, регулярные физические упражнения и здоровое питание. Многим помогают расслабиться йога и медитации, — рассказывает эксперт. Елена Шидловская подчеркивает важность переключения внимания с работы на другие виды деятельности. Например, важно выходить на обеденный перерыв из офиса, регулярно совершать короткие прогулки на свежем воздухе. И находить время для занятий, которые приносят радость и расслабление. А если самостоятельные усилия не приводят к улучшению состояния, следует обратиться за помощью к специалистам — психологам или психотерапевтам.