Политолог: для чего Трамп раздувает скандал из инцидентов в ООН

Саботаж или случайность
Во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Дональд Трамп и первая леди Мелания столкнулись с серией технических сбоев, которые Белый дом окрестил «тройным саботажем». По прибытии в штаб-квартиру эскалатор, ведущий к главному залу, внезапно остановился через несколько секунд после того, как супруги ступили на него, вынудив их подниматься пешком по ступенькам. Трамп позже описал это как «реальную катастрофу»: «Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом вперед на острые края стальных ступеней — мы крепко держались за поручень, иначе случилась бы трагедия».
Представители ООН объяснили инцидент случайным срабатыванием предохранительного механизма, якобы вызванным видеооператором из американской делегации, шедшим впереди и двигавшимся задом наперед. Секретная служба США уже расследует инцидент и анализирует записи с камер.
Далее, во время часовой речи Трампа перед мировыми лидерами, в которой он обрушился с критикой на ООН как на «неэффективную говорильню», отказал телесуфлер. Из-за этого республиканцу пришлось читать текст с распечаток. В ООН уточнили, что телесуфлер обслуживался командой Белого дома, а не организацией. Третьим инцидентом стал сбой со звуком: после выступления Трамп узнал, что аудиосистема в зале была полностью отключена, и лидеры слышали его только через наушники переводчиков.
В посте на Truth Social он написал: «Это не совпадение, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Все записи с камер видеонаблюдения на эскалаторе необходимо сохранить». Также известно, что он направил письмо генсеку Антониу Гутерришу с требованием «немедленного расследования» и сохранения улик.
Агония глобальных институтов
Политолог Дмитрий Дробницкий охарактеризовал реакцию Трампа как проявление его фундаментальной неприязни к глобальным институтам.
«Для идеологов Трампа ООН и подобные структуры — это чужеродное зло, глобалистская паутина, не подходящая Америке. Даже в американском кино зло часто прячется под флагами международных организаций».
По его словам, Трамп способен из любой мелочи раздуть скандал и сделать инфоповод, о котором все будут говорить еще несколько дней.
«Он всегда раздраженно относился к ООН, готов из мухи сделать слона. Любовь к многосторонности ему совершенно не присуща — его доктрина: разговаривать только на двусторонней основе, а будь его воля, США вышли бы из ООН и выгнали ее из Нью-Йорка», — считает эксперт.
Дробницкий видит в инцидентах симптом системного кризиса: «Существующий миропорядок мертв, как курица без головы — он еще бегает, но не функционален. Послевоенные институты вроде ООН, МВФ и ВТО нежизнеспособны, а реформы — лишь уловка для тех, кто хочет подержаться за них».
Трамп, по мнению эксперта, просто обнажает этот распад «с изяществом слона в посудной лавке».
«Его действия — не причина краха, а яркое проявление уже случившегося», — подытожил он.