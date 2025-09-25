Политолог: для чего Трамп раздувает скандал из инцидентов в ООН

Во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Дональд Трамп и первая леди Мелания столкнулись с серией технических сбоев, которые Белый дом окрестил «тройным саботажем». По прибытии в штаб-квартиру эскалатор, ведущий к главному залу, внезапно остановился через несколько секунд после того, как супруги ступили на него, вынудив их подниматься пешком по ступенькам. Трамп позже описал это как «реальную катастрофу»: «Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом вперед на острые края стальных ступеней — мы крепко держались за поручень, иначе случилась бы трагедия».