Троим задержанным за вымогательство у бойцов СВО грозит до семи лет колонии

По данным УФСБ злоумышленники задержаны за вымогательство более 1 млн рублей.

Источник: Freepik

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до семи лет грозит троим задержанным по подозрению в вымогательстве денег у раненных бойцов специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, при получении денег злоумышленники 1994, 1997 и 2002 годов рождения, один из которых ранее судим за совершение тяжких преступлений, задержаны с поличным. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

