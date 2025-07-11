Троих начальников отделов полиции в Ленобласти обвинили во взяточничестве

Уточняется, что начальник 128 отдела полиции с 2018 года ежемесячно получал 40 тыс. рублей за непроведение проверок в торговых точках. Всего он получил порядка 3,8 млн рублей. Начальник 87 отдела подключился к преступной схеме только в 2024 году и успел «заработать» порядка 150 тысяч рублей.