Троих начальников отделов полиции в Ленобласти обвинили во взяточничестве

В Петербурге сотрудники следователи предъявили обвинения во взяточничестве троим начальникам отделов полиции Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщили в петербургском СК.
Уточняется, что начальник 128 отдела полиции с 2018 года ежемесячно получал 40 тыс. рублей за непроведение проверок в торговых точках. Всего он получил порядка 3,8 млн рублей. Начальник 87 отдела подключился к преступной схеме только в 2024 году и успел «заработать» порядка 150 тысяч рублей.
Начальник 97-го отдела полиции в рамках той же схемы получил порядка 150 тысяч рублей, еще 165 ему лично передал один из предпринимателей. Сотрудникам полиции, посреднику и трем коммерсантам предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого, уточнили в ведомстве.
10 июля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что сотрудники УСБ и спецназа пришли с обысками сразу в четыре отдела полиции во Всеволожском районе Ленобласти. По данным издания, начальников этих отделов подозревают в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана.
После этого в четырех отделах полиции района прошли обыски.