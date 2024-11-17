«Троих мне обещала родить». Как жил и чем запомнился Владимир Левкин

Если бы не развал СССР, Владимиру Левкину была прямая дорога по комсомольской линии. Судите сами. Сын военного, музыкант с детства (сначала баян, потом гитара). После школы Левкин поступил в энергетический вуз, но тогда обучение в институте не давало отсрочки от армии, и парень пошел служить. Там он стал секретарем комсомольской организации, создал музыкальную группу, как тогда говорили — ВИА.
«Служил на Северном флоте, в пригороде Мурманска, в судоремонтном батальоне и возглавлял группу “Горизонт”, — вспоминал Левкин. — Естественно, мы там пели какие-то вещи типа “Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым”, а потом командиры уходили, и мы пели уже все, что хотели».
После армии — институт, а потом училище имени Гнесиных. Но вместо академической карьеры и движения по комсомольской линии — группа «На-на» со всеми ее провокациями, странными одеждами и простенькими песнями. Но именно она сделала Левкина звездой.
Привет, попса!
А началось все с кастинга у Бари Алибасова. Скандальный продюсер, как и сам Левкин, слушал и исполнял рок, но вовремя понял, что большие деньги можно заработать только попсой. Владимир сразу понравился создателю «На-на» и уже в 1989 году стал основным солистом группы. Впрочем, в случае с «На-на», понятие основной солист было относительным. Алибасов умудрялся одновременно давать концерты своей группы в разных городах. Обычно действовали по схеме два основных плюс двое «запасных». И без того гигантские гонорары становились заоблачными.
Песни «Пропала шляпа», «Фаина-Фаина» и прочие звучали отовсюду. Да, критики морщились. Да, было видно, что халтура, но феноменальный успех оправдывал все.
Уважение к Бари
Группа «На-на» существует до сих пор. Конечно, ей никогда не достичь былой славы. Закат начал наступать уже в конце 1990-х, и Левкин задумался о будущем. Учился в ГИТИСе на режиссера (несмотря на дикую концертную занятость и категорическое неприятие этого факта Алибасовым), потом перешел в группу Kedbl.
У новой команды Левкина был неплохой потенциал и на фоне стремительно уходящей в прошлое группы «На-на» эта история казалась перспективной. Да и с Бари было непросто. Впрочем, о своем боссе Левкин всегда говорил с уважением.
«Очень хорошо к нему отношусь, он много чего мне дал в жизни, — рассказывал он в одном из интервью. — Много чему научил… Не знаю относительно других пацанов, но я все время у него учился. Я смотрел, как он ведет себя на репетиции, как что-то сочиняет».
Большая беда
Увы, его жизнь перевернулась в начале 2000-х. Врачи диагностировали у музыканта страшную болезнь — лимфогранулематоз. Шансов на выздоровление ему не оставили, ведь онкологическое заболевание было уже в четвертой стадии. Ему срочно нужно было ложиться в больницу, что Левкин и сделал. Но перед этим дал концерт. Как он считал — последний концерт в жизни. Певец лег на длительное и сложное лечение. И выдержал, смог хотя бы на время победить болезнь. А через несколько лет снова появился на публике. Изможденный, постаревший на десяток лет, но живой.
Конечно, ему помогали родные, прежде всего мама, которая не отходила от сына ни днем, ни ночью.
Скандалы и счастье
Первый брак Владимира случился в 1992 году. Его избранницей стала Марина, вскоре родилась дочка Вика. Но неписанные законы «На-на» запрещали «сексуальным мальчикам» афишировать личную жизнь. Так что свадьба прошла тихо, а с семьей Владимир бывал редко. Такие отношения предсказуемо привели к разводу уже в 1997 году. Отношения с дочерью Левкин смог наладить лишь через много лет. Это стало огромной душевной травмой для певца, и во всех интервью он говорил о своих переживаниях.
В 1998-м из-за романа с Левкиным Алибасов уволил бывшую солистку группы Hi-Fi Оксану Олешко. Девушка работала в «На-на» и по все тем же драконовским законам от продюсера такие отношения являлись настоящим преступлением. То, что в скором времени Левкин покинул коллектив, конечно, во многом связано и с этим случаем. Впрочем, отношения с Оксаной вскоре тоже закончились.
В тяжелый период болезни Владимира поддерживала его новая возлюбленная Алиса Яровская, модель и телеведущая.
В 2012 году Владимир женился на Марине Ичетовникой. Вскоре у пары родилась чудесная дочка Ника. Счастливая семья появлялась на светских тусовках, а два года назад Левкин большим концертом отметил 55-летие. Пел с женой и дочкой. Не думал о плохом. Или делал вид, что не думает.
«Что было, то было, — говорил он в интервью для aif.ru нашей коллеге Ольге Шаблинской. — Прошлое — это такая гора за спиной, которую не сдвинуть. Я туда не люблю мыслями возвращаться, что-то вспоминать. Жизнь идет вперёд, жизнь продолжается. Сегодня у меня совершенно другие задачи. А сидеть, ностальгировать — поверьте, это не по мне. Сейчас у меня есть значительно более важные задачи. Я жене Марусе всё время напоминаю: “Ты помнишь, что троих мне обещала родить?”».
Увы, болезнь подточила его силы, случались и рецидивы…
17 ноября 2024 года знаменитого певца и шоумена не стало.