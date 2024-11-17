«Троих мне обещала родить». Как жил и чем запомнился Владимир Левкин

Увы, его жизнь перевернулась в начале 2000-х. Врачи диагностировали у музыканта страшную болезнь — лимфогранулематоз. Шансов на выздоровление ему не оставили, ведь онкологическое заболевание было уже в четвертой стадии. Ему срочно нужно было ложиться в больницу, что Левкин и сделал. Но перед этим дал концерт. Как он считал — последний концерт в жизни. Певец лег на длительное и сложное лечение. И выдержал, смог хотя бы на время победить болезнь. А через несколько лет снова появился на публике. Изможденный, постаревший на десяток лет, но живой.