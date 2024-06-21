Троицкая родительская суббота. Что можно и что нельзя 22 июня 2024 года

22 июня 2024 года празднуется Троицкая родительская суббота. Церковь чтит память двух святых Кириллов -архиепископа Александрийского и игумена Белоезерского. Поскольку день поминовения Кирилла следует за днем летнего солнцестояния, к имени святого прибавляют Солнцеворот. Этот день — самый длинный в году. Считалось, что 22 июня солнце отдает всю свою силу земле и растениям: «С Кирилла дня — что солнышко дает, то у мужика в амбаре».
Что положено делать в Троицкую родительскую субботу?
Этот день поминовения имеет переходящую дату, которая зависит от празднования дня Троицы. Этот двунадесятый праздник, установленный в честь сошествия Святого Духа и апостолов, традиционно приходится на 50 день после Пасхи. И в 2024 году он отмечается 23 июня.
Поэтому Троицкую субботу называют Вселенской.
Троицкая родительская суббота сегодня — один из главных дней поминовения усопших родственников, в том числе тех, кто не прошел через крещение и всех, кто ушел из жизни по собственной воле. В православии праздник считается важным, поэтому к нему готовятся заранее.
В этот день важно посетить утром службу в храме. Прийти нужно заранее и подать записки с именами умерших родственников.
Во время Троицкой родительской субботы разрешено приносить в церковь для освящения постную еду, домашнюю выпечку, сладости, фрукты и литургийное вино. Для этого специально ставят поминальные столы. Освященные продукты потом раздают всем желающим, чтобы они помянули усопших. После выхода из храма верующие раздают милостыню нищим с просьбой помолиться за их близких людей, которые оставили этот мир.
Добрая традиция в родительский день — посещать всей семьей кладбища. Церковь рекомендует убираться не только на могилах своих родных, но также приводить в порядок безымянные захоронения.
Кто такой Кирилл Александрийский?
Этот Кирилл жил в IV веке. ОН родился в знатной и благочестивой христианской семье. Уже в юности он понял свое предназначение и ушел жить вскит святого Макария в Нитрийских горах. Там он пробыл 6 лет. А вскоре его заметил патриарх Александрийский Феофил. Он поручил одаренному юноше произносить проповеди. Когда умер Феофил, Кирилла единогласно избрали Патриархом Александрийским. 32 года он был на престоле, но потом по навету его заключили в тюрьму. Скончался Кирилл в 444 году, оставив много произведений, в том числе Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника.
Кто такой Кирилл Белоозерский?
Косма был москвичом, его родители были очень благочестивы, но они рано ушли из жизни. Сироту забрал в дом родственник — боярин Тимофей Вельяминов. Он имел высокий пост при дворе великого князя Димитрия Донского — имел должность окольничьего. Мальчик был очень набожным, и его подростком по просьбе преподобного Стефана Махрищского боярин отпустил в Симонов монастырь, где Косма принял постриг от святого Феодора с именем Кирилл. В монастыре произошло знакомство инока Кирилла с преподобным Сергием. Юноша в беседах с ним получил много важного.
В 1388 Кирилл стал архимандритом, однако вскоре он оставил настоятельство и затворился в келье. По преданию к этому привело чудесное событие — Кирилл услышал голос Богоматери, которая велела ему пойти на Белоозеро и там затвориться. Он поселился там в пещере и продолжил молитвенный подвиг.
На этом месте в 1397-м был заложен монастырь Пречистой Богородицы, позже получившего название Кирилло-Белозерский. Господь наградил Кирилла даром прозрения, исцеления и совершения других чудес. Кирилл оставил много творческих произведения. Его послания русским князьям считаются образцами духовного наставничества, миролюбия и утешения.
Что можно делать 22 июня 2024 года?
- Поминать родственников и друзей молитвой в храме или дома
- Ходить на кладбище, приводить в порядок могилы, убирать сухие ветки и мусор, возлагать цветы
- После кладбища собираться дома и поминать усопших
- Заниматься творчеством, рукоделием, уборкой
- Принято высаживать позднюю рассаду
- Отличный день, чтобы на рассвете насладиться первыми лучами солнца
- Хороший день, чтобы отказаться от вредных привычек
Что нельзя делать 22 июня 2024 года?
- Нельзя скандалить и сквернословить
- Нельзя грустить и предаваться унынию
- Нельзя одеваться в черное
- Нельзя ходить в лес
- Нельзя оставлять на кухне немытую посуду