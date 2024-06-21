Троицкая родительская суббота. Что можно и что нельзя 22 июня 2024 года

Этот Кирилл жил в IV веке. ОН родился в знатной и благочестивой христианской семье. Уже в юности он понял свое предназначение и ушел жить вскит святого Макария в Нитрийских горах. Там он пробыл 6 лет. А вскоре его заметил патриарх Александрийский Феофил. Он поручил одаренному юноше произносить проповеди. Когда умер Феофил, Кирилла единогласно избрали Патриархом Александрийским. 32 года он был на престоле, но потом по навету его заключили в тюрьму. Скончался Кирилл в 444 году, оставив много произведений, в том числе Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника.