Троица или Пятидесятница. Что можно и что нельзя делать 23 июня 2024 года

23 июня 2024 года православные отмечают один из самых больших — двунадесятых — праздников, который считается денем рождения Церкви — Троицу или иначе Пятидесятницу. Это самый древний из двунадесятых праздников. Он всегда отмечается на 50-ый день после Пасхи, и потому имеет в разные годы разные даты празднования. В этот день все храмы украшаются зеленью, а священники на службу надевают зеленые одежды.
Что вспоминают в день Троицы, или по-иному Пятидесятницы?
День Святой Троицы — это один их 12 главнейших в голу праздников у православных, которые называют двунадесятыми.
В этот день вспоминается важное евангелистское событие — встречу апостолов и Богородицы в Сионской горнице, месте, где проходила Тайная вечеря. Встреча их состоялась на 50-ый день после Пасхи. Как рассказывается в Новом Завете: «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Это описывается, как на участников встречи сошел Дух святой.
Каждый из участников чудесным образом овладел иностранными языками, что позволило апостолам нести свою веру в самые разные страны и самым разным народам. Сошествие Святого Духа и произошедшая благодаря этому многоязычная проповедь апостолов стали днем рождения Церкви — сообщества верных Христу, объединенных Таинствами в Единое Тело Христово.
Как возникло название «Пятидесятница»?
«Троица» и «Пятидесятница» — два названия одного христианского праздника. Слово «Пятидесятница» имеет чисто хронологическое значение, т. е. «на пятидесятый день».
Каково богослужение на Пятидесятницу?
В этот день совершается одна из самых красивых служб в году. Храмы полны летней зелени: их украшают заранее травами, ветвями, цветами. Пол храма устилают свежескошенной травой. Цвет облачений священнослужителей на этой службы зеленый. Сразу же после Литургии в храме служат великую вечерню. На ней поют стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа. Священник читает три особых молитвы:
- о Церкви
- о спасении всех молящихся
- о упокоении душ всех усопших, в том числе и «во аде держимых»
В чем отличие икон Пятидесятницы?
На иконах, посвященных этому событию по традиции изображают Сионскую горницу, в которой полукругом — в виде подковы — сидят апостолы. Их как и на Тайней вечере 12. На месте Иуды — апостол Матфий, избранный в его замену. В руках у апостолов книги, пальцы сложены как для благословения. На иконе также присутствует и апостол Павел, которого на вечере не было. Это показывает — дух святой сходит на каждого, кто входит в Церковь. Между Петром и Павлом — пустое место, которое символически занимает святой дух.
Что можно делать 23 июня 2024 года?
- Обязательно посещение храма
- После богослужения хорошо сесть за праздничный стол
- В этот день обязательно пекут и едят каравай — это традиционное блюдо Троицы
- Отличный день для сватовства. Издавна считалось, что, если посвататься на Троицу, а пожениться на Покров (в 2024 году это будет 14 октября), супружеская жизнь будет долгой и счастливой
Чего нельзя делать 23 июня 2024 года?
- Следует избегать любой тяжелой работы, н и лениться нельзя
- Не рекомендуется посещать кладбище, это нужно сделать накануне в Троицкую родительскую субботу
- Нельзя напиваться
- Нельзя хулиганить, сквернословить
- Нельзя обижать кого-либо словами или поступками
- Нельзя ссориться
- Нельзя венчаться и играть свадьбу