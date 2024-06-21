Троица или Пятидесятница. Что можно и что нельзя делать 23 июня 2024 года

В этот день вспоминается важное евангелистское событие — встречу апостолов и Богородицы в Сионской горнице, месте, где проходила Тайная вечеря. Встреча их состоялась на 50-ый день после Пасхи. Как рассказывается в Новом Завете: «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Это описывается, как на участников встречи сошел Дух святой.