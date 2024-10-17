Трое в лодке. Психолог объяснил, как мужчина смог выжить в море 67 дней

Недавно все СМИ облетела история о том, как двое мужчин и 16-летний подросток вышли на лодке в Охотское море и потерялись. Лодку случайно обнаружили проплывавшие рядом рыбаки через 67 дней. Из троих выжил только один. Этот спасшийся — 46-летний Михаил Пичугин — рассказал, что вместе с братом и его сыном они отправились на лодке через Сахалинский залив якобы посмотреть на китов. По словам Михаила, на обратном пути на расстоянии 60 км от берега сломался мотор лодки, и их унесло дальше в море. Сначала от обезвоживания и голода погиб ребенок. Сергей Пичугин после смерти сына сошел с ума, постоянно кричал и кидался в воду, его приходилось вытаскивать. Но и он тоже погиб. В итоге второй мужчина до спасения почти два месяца дрейфовал в море с трупами.
Как можно такое выдержать и выжить? И почему в запредельной для человека ситуации могут спастись не все? Об этом aif.ru спросил у доктора психологических наук, профессор, семейного психолога Ильи Слободчикова.
Включаются сверхсилы
«Когда происходит кризисное событие, психика реагирует по-разному. У некоторых людей могут включиться (что, видимо, в данном случае и произошло) так называемые сверхзащитные механизмы психики, когда существующая ситуация воспринимается как отдаляющая, — объясняет психолог. — Человек как бы временно блокирует ее, отодвигает от себя и сосредотачивается на одной-единственной задаче — выжить. Все ресурсы организма максимально концентрируются на этой цели. Остальное уходит на второй план. Механизм этот очень известный. Подобное происходит у альпинистов, горняков, шахтеров, оказавшихся на грани жизни и смерти».
Травма на всю жизнь
Однако такое сверхнапряжение ресурсов не проходит бесследно.
«Когда событие завершается и человека спасают, происходит очень мощный откат, — продолжает психолог. — Проявления могут быть самые разные, начиная от непринятия события (“обнуления” памяти — ничего этого не было) до нежелания принимать ответственность за последствия. Нежелания принимать чувство колоссальнейшее вины, особенно если выживший был инициатором этого “приключения”. На его голову сейчас обрушится эмоциональный ад — по-другому это назвать невозможно».
По мнению специалиста, подобная травматизация может иметь огромное количество последствий, как непосредственных, так и долговременных. И человеку, возможно, до конца жизни, понадобится помощь психотерапевта.
Отчаяние тоже убивает
И точно так же, как одних поддерживает вера в спасение, других убивает отчаяние. Спасенный Пичугин рассказал, что над их лодкой летали вертолеты, рядом проплывали корабли, они звали на помощь, но никто их не услышал. Со слов родственников, поиски несколько раз начинали и прекращали.
«В этом смысле психика тоже играет дурную шутку, потому что, когда ты понимаешь, что вокруг тебя возможность получения помощи есть, но ты ее не получаешь, начинает работать механизм отчаяния, — говорит профессор. — Когда ты сначала сосредотачиваешься на надежде, что вот-вот сейчас, кто-нибудь придет на помощь, а потом эта надежда пропадает, то такой перелом съедает колоссальное количество ресурсов и сил. Поэтому сообщение о том, что второй взрослый участник событий сошел с ума перед смертью, меня не удивляет. С таким гиперстрессом далеко не каждая психика справляется».