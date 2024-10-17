Трое в лодке. Психолог объяснил, как мужчина смог выжить в море 67 дней

Недавно все СМИ облетела история о том, как двое мужчин и 16-летний подросток вышли на лодке в Охотское море и потерялись. Лодку случайно обнаружили проплывавшие рядом рыбаки через 67 дней. Из троих выжил только один. Этот спасшийся — 46-летний Михаил Пичугин — рассказал, что вместе с братом и его сыном они отправились на лодке через Сахалинский залив якобы посмотреть на китов. По словам Михаила, на обратном пути на расстоянии 60 км от берега сломался мотор лодки, и их унесло дальше в море. Сначала от обезвоживания и голода погиб ребенок. Сергей Пичугин после смерти сына сошел с ума, постоянно кричал и кидался в воду, его приходилось вытаскивать. Но и он тоже погиб. В итоге второй мужчина до спасения почти два месяца дрейфовал в море с трупами.