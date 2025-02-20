Трое работников курорта с горячими источниками погибли в Японии

На северо-востоке Японии в результате несчастного случая на онсэнах (горячих источниках) в районе Такаю-Онсэн погибли три человека. Об этом пишет The Guardian.
Трое мужчин, работающих на курорте с горячими источниками, были найдены в гористой местности недалеко от города Фукусима в районе Такаю-Онсэн (горячего источника), где была зафиксирована высокая концентрация сероводорода — токсичного побочного продукта вулканических горячих источников.
Сообщается, что погибшие мужчины отправились на плановое техническое обслуживание горячих источников. В этот момент глубина снега в районе составляла 110 сантиметров. Когда тела были найдены, высота снежного покрова увеличилась до 146 сантиметров. Дзюнъити Эндо, председатель Ассоциации туризма в Такаю-Онсэн, сказал, что из-за осадков «могло скопиться большое количество сероводорода».
Дело в том, что геотермальное тепло может привести к таянию снега и образованию углублений, в которых скапливается сероводород. Однако специалистам все еще предстоит расследование, чтобы узнать точную причину смерти мужчин.
Считается, что небольшие концентрации сероводорода безвредны и даже полезны при повышенном артериальном давлении, болях в суставах и других заболеваниях. Именно этот факт уже давно привлекает местных жителей и туристов. Однако вдыхание большого количества газа может привести к печальным последствиям.
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