Трое работников курорта с горячими источниками погибли в Японии

Считается, что небольшие концентрации сероводорода безвредны и даже полезны при повышенном артериальном давлении, болях в суставах и других заболеваниях. Именно этот факт уже давно привлекает местных жителей и туристов. Однако вдыхание большого количества газа может привести к печальным последствиям.