Трижды за год. Чего ожидать от индексации пенсий весной-летом

«Дополнительная индексация пенсии в России весной-летом 2025-го представляется вполне возможной, — соглашается и Орлов. — В особенности это будет касаться неработающих пенсионеров, которые являются наиболее уязвимой категорией населения. Такое решение может быть принято на основе запроса Социального фонда, поскольку инфляция для незащищенных слоев населения находится на отметке, существенно превышающей официальную. Одни только тарифы на ЖКУ по стране выросли в среднем на 10%, и ожидается еще одна индексация в июле».