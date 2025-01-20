Трижды за год. Чего ожидать от индексации пенсий весной-летом

Дополнительная индексация пенсий, уже третья за год, вполне возможна весной или летом. Об этом aif.ru рассказал финансист, практикующий инвестор, эксперт по личному и семейному капиталу Иван Орлов.
С января 2025 года выплаты как работающих, так и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,3%. Однако такого повышения не хватило, чтобы покрыть показатель фактической инфляции за 2024 год — она составила 9,52% по отношению к декабрю 2023-го. Поэтому в феврале ожидается еще и дополнительное повышение пенсий — предварительно на 2,22%.
Однако теперь заговорили об еще одной внеплановой индексации страховых пенсий — уже этой весной или летом. В частности, такую вероятность не исключил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин в беседе с «Газетой.ру». По его словам, этот вопрос назрел из-за высоких темпов роста цен.
«Дополнительная индексация пенсии в России весной-летом 2025-го представляется вполне возможной, — соглашается и Орлов. — В особенности это будет касаться неработающих пенсионеров, которые являются наиболее уязвимой категорией населения. Такое решение может быть принято на основе запроса Социального фонда, поскольку инфляция для незащищенных слоев населения находится на отметке, существенно превышающей официальную. Одни только тарифы на ЖКУ по стране выросли в среднем на 10%, и ожидается еще одна индексация в июле».
По мнению эксперта, увеличение пенсии возможно на 2−3%, так как правительство следует своей социально-ориентированной политике. Но все будет зависеть от готовности федерального бюджета и экономической ситуации в стране.
Отметим, что речь идет о страховых пенсиях. Но в апреле на 14,75% планируется индексировать еще и социальные, то есть выплату нетрудоспособных граждан, которые не имеют права на страховую пенсию. Например потому, что не успел накопить нужное число баллов или стажа.