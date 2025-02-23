Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Триумф «Аноры», но не Юры Борисова: Independent Spirit Awards назвала победителей

Картина Шона Бейкера завоевала сразу три ключевые награды: за «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшая исполнительница главной роли».

Источник: Getty Images

Юра Борисов и Карен Карагулян претендовали на премию лучшему актеру второго плана. Однако их вновь обошел Киран Калкин из «Настоящей боли». Джесси Айзенберг забрал статуэтку за лучший сценарий.

Сериал «Олененок» выиграл в трех жанровых номинациях: «Лучшая главная роль в новом сериале», «Лучшая роль второго плана в новом сериале», «Лучшая прорывная роль в новом сериале».

Вот полный список победителей:

  • Лучший фильм — «Анора»
  • Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»)
  • Лучшая главная роль — Майки Мэдисон («Анора»)
  • Лучшая роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая прорывная роль — Мейси Стелла («Моя старая задница»)
  • Лучший сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
  • Лучший дебютный фильм — «Младший брат»
  • Лучший зарубежный фильм — «Поток»
  • Лучший новый сериал — «Сегун»
  • Лучшая главная роль в новом сериале — Ричард Гадд («Олененок»)
  • Лучшая роль второго плана в новом сериале — Нава Мау («Олененок»)
  • Лучшая прорывная роль в новом сериале — Джессика Ганнинг («Олененок»)
  • Лучший актерский состав в новом сериале — «Как умереть в одиночестве»