Триумф «Аноры», но не Юры Борисова: Independent Spirit Awards назвала победителей

Юра Борисов и Карен Карагулян претендовали на премию лучшему актеру второго плана. Однако их вновь обошел Киран Калкин из «Настоящей боли». Джесси Айзенберг забрал статуэтку за лучший сценарий.
Сериал «Олененок» выиграл в трех жанровых номинациях: «Лучшая главная роль в новом сериале», «Лучшая роль второго плана в новом сериале», «Лучшая прорывная роль в новом сериале».
Вот полный список победителей:
- Лучший фильм — «Анора»
- Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»)
- Лучшая главная роль — Майки Мэдисон («Анора»)
- Лучшая роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучшая прорывная роль — Мейси Стелла («Моя старая задница»)
- Лучший сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
- Лучший дебютный фильм — «Младший брат»
- Лучший зарубежный фильм — «Поток»
- Лучший новый сериал — «Сегун»
- Лучшая главная роль в новом сериале — Ричард Гадд («Олененок»)
- Лучшая роль второго плана в новом сериале — Нава Мау («Олененок»)
- Лучшая прорывная роль в новом сериале — Джессика Ганнинг («Олененок»)
- Лучший актерский состав в новом сериале — «Как умереть в одиночестве»