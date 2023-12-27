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16:13 (мск), источник: Аргументы и факты

Трифонов день. Что можно и что нельзя делать 28 декабря 2023 года

28 декабря 2023 года чтят память преподобного Трифона Печенгского. На Руси этот день называли «Трифон», «заря в рукавицах». С этого времени день начинал прибывать, солнце выглядывало все чаще.

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Источник: Аргументы и факты

Кто такой Трифон Печенгский Кольский?

Мальчик Митрофан родился в XVI веке в Новгородской губернии в семье священника. Еще будучи ребенком, он решил посвятить жизнь апостольским подвигам и стать проповедником среди язычников-лопарей, о которых узнал из рассказов рыбопромышленников. И, когда подрос, Трифон отправился выполнять эту идею на Кольский полуостров. Он узнал их верования и выучил язык. Лопари отнеслись к святому настороженно, и проповеднику пришлось преодолеть много трудностей, он подвергся гонениям и даже побоям. Однако постепенно мудрым и ласковым словом и кротостью ему удалось обратить многих язычников в христианство. Всю последующую жизнь святой проповедовал язычникам христианство. С единомышленниками Трифон построил для новообращенных храм, а для стремящихся к уединению иноков в 1532 году основал Троицкий Печенгский монастырь «у холодного моря, у Мурманской границы». Иван Грозный помог ему и одарил монастырь. Трифон умер в пожилом возрасте, прожив на Печенге почти 60 лет. В 1589 году шведы уничтожили Печенгский монастырь, но позже на месте разрушенного храма была построена церковь во имя преподобного Трифона, а над могилой святого возвели церковь Сретения Господня.

Что можно делать 28 декабря 2023 года?

  • Чтобы привадить к дому солнце, надо высыпать у порога горящие угли.
  • Нужно сохранять бодрость и веселое настроение.
  • В этот день обязательно давать милостыню нищим и угощать едой бедных.

Что нельзя делать 28 декабря 2023 года?

  • Нельзя злиться ни на кого, нужно обязательно сдерживать эмоции.
  • Нельзя сквернословить и тем более распускать руки.

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