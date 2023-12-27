Трифонов день. Что можно и что нельзя делать 28 декабря 2023 года

Мальчик Митрофан родился в XVI веке в Новгородской губернии в семье священника. Еще будучи ребенком, он решил посвятить жизнь апостольским подвигам и стать проповедником среди язычников-лопарей, о которых узнал из рассказов рыбопромышленников. И, когда подрос, Трифон отправился выполнять эту идею на Кольский полуостров. Он узнал их верования и выучил язык. Лопари отнеслись к святому настороженно, и проповеднику пришлось преодолеть много трудностей, он подвергся гонениям и даже побоям. Однако постепенно мудрым и ласковым словом и кротостью ему удалось обратить многих язычников в христианство. Всю последующую жизнь святой проповедовал язычникам христианство. С единомышленниками Трифон построил для новообращенных храм, а для стремящихся к уединению иноков в 1532 году основал Троицкий Печенгский монастырь «у холодного моря, у Мурманской границы». Иван Грозный помог ему и одарил монастырь. Трифон умер в пожилом возрасте, прожив на Печенге почти 60 лет. В 1589 году шведы уничтожили Печенгский монастырь, но позже на месте разрушенного храма была построена церковь во имя преподобного Трифона, а над могилой святого возвели церковь Сретения Господня.