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Три зубные щетки 17−19 веков нашли археологи при раскопках в Красноярске

Жители сибирского города 200−300 лет назад следили за гигиеной полости рта.

Сейчас археологи ведут раскопки на месте реконструкции исторических зданий Красноярска — «Дома Кусковых» и «Жилого дома Н. А. Фон-Эзерского», обе постройки относятся ко второй половине XIX века. Среди находок оказались в том числе три старинные зубные щетки. По словам сотрудницы музея археологии и этнографии Енисейской Сибири Маргариты Вдовенковой, для культурных городских слоев XVIII—XIX вв.еков такие находки не редкость. Ранее археологи обнаруживали в Красноярске щетку с золотой гравировкой, произведенную в Лондоне.

В Сибири несколько веков назад было налажено собственное производство зубных щеток, рассказал археолог Павел Мандрыка.

Достаточно часто можно было встретить на базарах. К счастью, гигиена была [на высоком уровне]. Они пользовались спросом, их очень много, были мастерские.

Павел Мандрыка
археолог

В Красноярске в старину можно было купить и привозные зубные щетки из других регионов страны или из-за границы. Изготавливали щетки из костей и рогов животных.

Нам остается лишь порадоваться за сибиряков, которые могли ухаживать за зубами, в отличие от страдавших кариесом викингов.