Три зубные щетки 17−19 веков нашли археологи при раскопках в Красноярске

Сейчас археологи ведут раскопки на месте реконструкции исторических зданий Красноярска — «Дома Кусковых» и «Жилого дома Н. А. Фон-Эзерского», обе постройки относятся ко второй половине XIX века. Среди находок оказались в том числе три старинные зубные щетки. По словам сотрудницы музея археологии и этнографии Енисейской Сибири Маргариты Вдовенковой, для культурных городских слоев XVIII—XIX вв. еков такие находки не редкость. Ранее археологи обнаруживали в Красноярске щетку с золотой гравировкой, произведенную в Лондоне.