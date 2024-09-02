Три зубные щетки 17−19 веков нашли археологи при раскопках в Красноярске

Сейчас археологи ведут раскопки на месте реконструкции исторических зданий Красноярска — «Дома Кусковых» и «Жилого дома Н. А. Фон-Эзерского», обе постройки относятся ко второй половине XIX века. Среди находок оказались в том числе три старинные зубные щетки. По словам сотрудницы музея археологии и этнографии Енисейской Сибири Маргариты Вдовенковой, для культурных городских слоев
В Сибири несколько веков назад было налажено собственное производство зубных щеток, рассказал археолог Павел Мандрыка.
Достаточно часто можно было встретить на базарах. К счастью, гигиена была [на высоком уровне]. Они пользовались спросом, их очень много, были мастерские.
В Красноярске в старину можно было купить и привозные зубные щетки из других регионов страны или из-за границы. Изготавливали щетки из костей и рогов животных.
Нам остается лишь порадоваться за сибиряков, которые могли ухаживать за зубами, в отличие от страдавших кариесом викингов.