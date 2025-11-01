Три загадки пьесы «Отелло» Уильяма Шекспира

Пьеса носила название «Отелло, мавр из Венеции» (The Tragedy of Othello, The Moor of Venice). В центре сюжета — семейная драма полководца Отелло. Он женат на Дездемоне, дочери сенатора Брабанцио. Девушка вышла за него замуж вопреки воле отца. Завистники и заговорщики убедили Отелло в том, что супруга ему изменяет. Ослеплённый ревностью, Отелло душит жену, но вскоре узнаёт, что она была невиновна. Не выдержав мук совести, он убивает себя.
Роли исполнила труппа королевских актеров, главного персонажа сыграл Ричард Бербедж, который также являлся другом Уильяма Шекспира. Перед выходом на сцену ему пришлось нанести на лицо темный грим, чтобы изобразить мавра. Пьеса имела большой успех, а спустя 18 лет была опубликована. Рассказываем несколько малоизвестных фактов об этом произведении.
Отелло не был темнокожим
В произведении Шекспира герой был мавром, то есть имел арабское происхождение. В интерпретациях XIX века он и вовсе изображен афроамериканцем. Между тем в основе сюжета лежит реальная история, произошедшая на Кипре. Прототипом главного героя считают командующего венецианскими войсками Маурицио Отелло, участвовавшего в борьбе с турками за Кипр в 1505—1508 годах. Его жена трагически погибла при загадочных обстоятельствах во время их пребывания на острове. В кипрской Фамагусте до сих пор показывают замок, где, по преданию, и происходили описанные Шекспиром события.
Реальный Маурицио Отелло был итальянцем, и его имя в итальянском языке звучало как Мауро — созвучное слову moro («мавр»). Также стоит отметить, что в ту эпоху людям арабского происхождения было почти невозможно занять столь высокий военный пост, поэтому можно предположить, что Шекспир сознательно оставил неопределённость в расовой принадлежности героя. Этот вопрос по сей день остаётся предметом споров литературоведов и театроведов.
Первую пьесу написал не Уильям Шекспир
За 39 лет до Уильяма Шекспира эту же историю описал итальянский литератор Джамбаттиста Джиральди Чинтио. Его произведение, вышедшее в 1565 году, носило название «Мавританский капитан» и входило в сборник «Гекатоммити» из 100 рассказов в стиле «Декамерона» Бокаччо. Шекспир, по мнению исследователей, мог знать эту новеллу не по итальянскому оригиналу, а по французскому переводу Габриэля Шапюи, что объясняет некоторые расхождения в деталях.
Действительно ли Отелло задушил жену?
Большинство помнит один из самых известных эпизодов пьесы, где Отелло спрашивает: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Вскоре после этого начинает душить Дездемону. Однако существует нюанс, который поставил в тупик даже игроков телепередачи «Что? Где? Когда?». Герой действительно душил Дездемону, но окончательно лишил её жизни иным способом: услышав стук в дверь и испугавшись, что не успеет завершить задуманное, он заколол её кинжалом.
Что значит «ревнив, как Отелло»?
Персонаж пьесы «Отелло» превратился в литературный символ ревности. У Шекспира ревность названа «зелёнооким монстром», который насмехается над тем, кого одолел. В Англии зелёный цвет символизировал зависть, что усиливало представление о ревности как о токсичной эмоции, разрушающей не только отношения, но и личность. Ревность коренным образом изменила личность Отелло: она превратила его из уважаемого полководца в человека, который губит себя и окружающих, демонстрируя разрушительный потенциал неконтролируемых эмоций, пишет Brainwisemind.