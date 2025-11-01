Три загадки пьесы «Отелло» Уильяма Шекспира

В произведении Шекспира герой был мавром, то есть имел арабское происхождение. В интерпретациях XIX века он и вовсе изображен афроамериканцем. Между тем в основе сюжета лежит реальная история, произошедшая на Кипре. Прототипом главного героя считают командующего венецианскими войсками Маурицио Отелло, участвовавшего в борьбе с турками за Кипр в 1505—1508 годах. Его жена трагически погибла при загадочных обстоятельствах во время их пребывания на острове. В кипрской Фамагусте до сих пор показывают замок, где, по преданию, и происходили описанные Шекспиром события.