Три волны. Ученые назвали возраст, когда мозг стареет

Когда начинается старость — такой вопрос волнует многих. При этом после 60 лет в разные возрастные периоды будет разное чувство старости. Новое исследование показало, что наш мозг проходит три отчетливых периода старения в течение жизни. Это связано с определенными белками — их насчитывается 13 — которые связаны со старением мозга. Их концентрация возрастает в 57, 70 и 78 лет. А значит, именно в эти возрастные периоды стоит уделить время тому, чтобы выровнять ситуацию и поддержать свои когнитивные функции.
В рамках работы проанализировали около 3 тыс. белков в плазме крови. Это были биоданные около 5 тыс. человек в возрасте 45−82 года. В рамках этого анализа как раз и зашла речь про белки. Один из них, называемый бревикан, тесно связывают с деменцией, инсультом и двигательными проблемами. Еще один белок — GDF15 — также связывают с возрастными заболеваниями. Ученые отметили, что пики активности этих белков могут быть отражением здоровья человеческого мозга в определенные годы. Исследование проводили ученые из Первой дочерней больницы университета Чжанчжоу в Китае.
«Мы обнаружили, что конец пятого десятилетия жизни — потенциальный момент начала старения мозга», — заявили они. Кроме того, ученые обозначили и другие опасные возрасты. Такое исследование, равно как и ряд других недавно вышедших работ, показывает, что мозг стареет не постепенно, а в определенные периоды времени.