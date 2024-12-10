Три волны. Ученые назвали возраст, когда мозг стареет

Когда начинается старость — такой вопрос волнует многих. При этом после 60 лет в разные возрастные периоды будет разное чувство старости. Новое исследование показало, что наш мозг проходит три отчетливых периода старения в течение жизни. Это связано с определенными белками — их насчитывается 13 — которые связаны со старением мозга. Их концентрация возрастает в 57, 70 и 78 лет. А значит, именно в эти возрастные периоды стоит уделить время тому, чтобы выровнять ситуацию и поддержать свои когнитивные функции.