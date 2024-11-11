Три спасенные из «китовой тюрьмы» косатки прижились в новых семьях

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из «китовой тюрьмы» началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
Собеседник рассказал, что биолог и член коалиции «Свободу косаткам и белухам» Екатерина Джикия использовала многолетние данные собственных встреч косаток и обработала большой объем публикаций в соцсетях о встречах косаток на Дальнем Востоке.
«Полученные результаты свидетельствуют, что как минимум три из 10 косаток, выпущенных обратно в Охотское море в 2019 году, смогли выжить в океане и успешно присоединиться к другим семьям. Чаще всего на свободе видели самку по имени Зина. Ее выпустили 16 июля 2019 года, а 20 августа примерно в 250 километрах от места выпуска ее встретил биолог и член коалиции Григорий Цидулко», — сказал собеседник.
По его словам, Зина была в составе семьи из пяти косаток, а на плавнике у нее заметили уже наполовину оторвавшуюся спутниковую метку. Зина активно участвовала в охоте и дележке добычи, значит, что ее полностью приняли в семью. Второй раз эту косатку встретили 5 сентября 2019 года ученые из экспедиции ВНИРО. В районе Шантарских островов 9 и 16 августа этого года встречи с Зиной зафиксировали на фото и видео сотрудники туристической компании, она также была в составе семьи.
«Двух других выпущенных из Китовой тюрьмы косаток встретили 8 октября 2023 года на юге Приморья, у порта Находка. Тогда очевидцы с берега сняли группу из восьми косаток, в составе которой были две молодые особи с характерными шрамами на плавниках после отрыва меток. По фотографиям ученым удалось однозначно определить, что одна из них — Васильевна, освобожденная из Китовой тюрьмы 27 июня 2019 года. Второй “помеченной” косаткой вероятнее всего является самец по имени Леха, выпущенный вместе с Васильевной», — отметил собеседник.
Он уточнил, что обе косатки однозначно были выпущены из «китовой тюрьмы», поскольку других столь молодых особей со шрамами от спутниковых меток в Охотском море быть не может. При этом фиксация только трех из 10 спасенных косаток не означает, что остальные семь погибли: редко кому удается при встрече с этими животными получить достаточный фото-видеоматериал, который помог бы идентифицировать конкретных особей.
«Наши исследования показывают, что косатки обладают значительно большим адаптационным потенциалом, чем было принято считать. Это доказывает, что их возвращение из неволи на свободу возможно», — привели в коалиции слова Джикии.
Сейчас вылов косаток в российских водах фактически запрещен. На данный момент в России в неволе остается лишь одна косатка — Ная, которая содержится в Москвариуме. Члены коалиции предлагают провести реабилитацию и выпуск Наи в дикую природу.