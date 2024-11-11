Три спасенные из «китовой тюрьмы» косатки прижились в новых семьях

По его словам, Зина была в составе семьи из пяти косаток, а на плавнике у нее заметили уже наполовину оторвавшуюся спутниковую метку. Зина активно участвовала в охоте и дележке добычи, значит, что ее полностью приняли в семью. Второй раз эту косатку встретили 5 сентября 2019 года ученые из экспедиции ВНИРО. В районе Шантарских островов 9 и 16 августа этого года встречи с Зиной зафиксировали на фото и видео сотрудники туристической компании, она также была в составе семьи.