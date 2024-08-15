Три скрытых признака того, что кишечнику нужна помощь

Если человек заметил у себя эти симптомы, нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Они помогают избавиться от воспаления. Пробиотики тоже способствуют восстановлению баланса микрофлоры кишечника. Если симптомы сохраняются уже долгое время или мешают жить, лучше обратиться к врачу, пишет RidLife.