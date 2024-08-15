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Три скрытых признака того, что кишечнику нужна помощь

Есть ряд симптомов, говорящих о том, что состояние пищеварительной системы человека оставляет желать лучшего. При этом их легко пропустить.

Источник: https://ru.freepik.com

Кожные заболевания

От микробиома кишечника зависят иммунный ответ и развитие различных кожных проблем. Вспышки акне, экзема или аномально сухая кожа могут быть связаны с нарушениями работы органа.

Усталость и проблемы со сном

Большая часть серотонина, известного как «гормон счастья» и играющего главную роль в регуляции циркадных ритмов, вырабатывается именно в кишечнике. Это вещество — предшественник мелатонина, который отвечает за цикл сна. Если у человека есть проблемы с балансом микробиома, могут появиться бессонница и другие нарушения сна, а также хроническая усталость.

Постоянная тяга к сладкому

Если часто есть продукты, богатые сахаром, и ультраобработанную пищу, микробиом кишечника перестраивается. В итоге человека начинает постоянно тянуть на сладкое. Таким образом создается порочный круг, который поддерживает постоянное воспаление в организме.

Если человек заметил у себя эти симптомы, нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Они помогают избавиться от воспаления. Пробиотики тоже способствуют восстановлению баланса микрофлоры кишечника. Если симптомы сохраняются уже долгое время или мешают жить, лучше обратиться к врачу, пишет RidLife.

Иногда проблемы с желудком могут сослужить добрую службу. Так, по ним можно узнать об угрозе инсульта.

Айгуль Сабитова