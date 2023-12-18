Три сестры спасают вымирающее племя из 24 человек в бразильской Амазонии

Одно из таких племен — народ джума, который живет в деревне недалеко от реки Ассуа в Бразилии. И он не раз находился на краю вымирания. В последний раз его спасли женщины.

Народ джума, возможно, самый немногочисленный на Земле. Когда-то это племя насчитывало 15 тысяч человек, однако в XX веке его представителей фактически изгнали с их земли и почти полностью истребили. В конце 1990-х годов народ был представлен всего одной семьей: отцом Аруки и тремя его дочерями — Бореей, Мандеей и Майтой. В 2021 году Арука умер от коронавируса, и джума оказались на грани вымирания. Масла в огонь подливало еще и то, что все три дочери старика вышли замуж за представителей другого племени, поэтому не могли продолжать родословную.

Но у трех сестер был другой план. Мандея, взяла на себя роль лидера и фактически стала первой женщиной-вождем в этой части Амазонии. По словам Мандеи, окружение такое решение восприняло неоднозначно — было много тех, кто говорил, будто женщине вообще не должно так поступать. Сначала ей было больно это слышать, но потом женщину перестало это волновать.

Сегодня сестры решили вернуться на историческую родину. Вместе с мужьями и детьми. Территория джума размером примерно с Лас-Вегас и покрыта древними тропическими лесами. Деревня, которая находится в двух часах езды на лодке от ближайшей дороги, кипит жизнью. В реке играют дети разного возраста, мужчины ловят рыбу, женщины вручную перемалывают маниок в муку, сохраняя дефицитное топливо для генераторов на ночь.

Но главный приоритет племени — защита территории. На нее покушаются жители цивилизованной части штата Амазонас, которые вырубают леса.

Мандея опасается, что вскоре территория ее племени подвергнется вторжению, как было раньше с деревней Уру-Эу-Вау-Вау, где выросла женщина. Вероятность захвата земель увеличивают планы по асфальтированию дороги рядом с поселением.

Чтобы защититься от вторжения, молодые люди племени патрулируют территорию на лодках. А чтобы выявлять лесорубов, браконьеров и рыбаков в самых отдаленных районах, у джума есть дроны — их подарила местная некоммерческая организация коренных народов бразильского микрорегиона Канинде.

Еще одним ключом к выживанию Мандея называет язык ее народа. В 2019 году она даже пригласила в гости лингвиста, с которым джума создали мультимедийный словарь для мобильных телефонов и онлайн-коллекцию цифровых архивов с традиционными рассказами, монологами и песнями на языке джума.

Несмотря на относительные успехи, Мандея по-прежнему обеспокоена. В их селе сейчас живет 24 человека, мужчин для увеличения населения не хватает, и теперь перед тремя сестрами как никогда остро стоит вопрос — как передать традиции следующим поколениям?