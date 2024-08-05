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Три растения, из которых можно сделать лимонад, чтобы охладиться летом

Какие полезные сезонные растения помогут освежиться жарким днем.

Источник: Freepik.com

Летом, чтобы восстановить водный баланс и охладиться, можно сделать натуральный лимонад. Рассказываем о трех полезных сезонных растениях, которые легко достать в магазинах или вырастить самостоятельно.

Ромашка

Ромашка обладает способностью одновременно успокаивать и охлаждать. Когда летом захочется чего-то необычного, стоит приготовить лимонад на основе холодного чая из ромашки, добавив в него мед и лимон.

Польза. Напитки из ромашки помогают расслабиться, оказывают спазмолитическое действие (уменьшают спазмы желудка), снижают риск появления почечных и печеночных осложнений, а также отлично охлаждают.

Лемонграсс

Если хочется насладиться насыщенным цитрусовым напитком, можно сделать лимонад из лемонграсса. Для этого — хорошо промойте листья и измельченные сочные черешки, чтобы придать яркий аромат.

Польза. На Ямайке лемонграсс известен как «лихорадочная трава»: из-за потогонных свойств его используют для охлаждения тела и лечения простуды. Также известно, что напитки из лемонграсса избавляют от проблем с пищеварением и облегчают менструальные спазмы.

Мята

Классический лимонад с добавлением мяты — никогда не наскучит. Растение просто достать в летний период, а охлаждающие напитки с ним достаточно легко готовить. Для приготовления лимонада нужно хорошо промыть листья мяты, отделив их от стебля.

Польза. Известно, что мята обладает охлаждающим и расслабляющим действием. Растение способствует активному потоотделению, предотвращает тошноту при употреблении тяжелой, жирной пищи, а также уменьшает вздутие живота.

Ранее рассказывали про другие полезные напитки, которыми можно заменить газировку.

Кристина Корчанова