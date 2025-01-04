Три продукта, которые нельзя хранить в холодильнике, но все это делают

— Поскольку в холодильнике высокая влажность, они начинают быстро темнеть, портиться и плесневеть, потому что грибы очень любят влажную среду. Гораздо лучше бананы сохранятся, если перевязать их хвостик полиэтиленовым пакетом и оставить при комнатной температуре. Но если все же хочется оставить фрукт в холодильнике, предварительно его лучше вымыть, насухо вытереть и положить в специально отведенный ящик, где температура выше, а не на основную полку, — рекомендовала Дюваль.