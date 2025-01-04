Три продукта, которые нельзя хранить в холодильнике, но все это делают

По словам диетолога Анжелики Дюваль, есть несколько продуктов, которые не переносят низких температур и высокую влажность внутри холодильника.
Яйца
Несмотря на то что все хранят их на полке холодильника, это не самые правильные условия хранения для продукта, потому что повышенная влажность создает благоприятные условия для развития микроорганизмов, предупредила эксперт.
— При повышенной влажности между скорлупой и самим продуктом могут размножаться бактерии. Так как скорлупа имеет пористую структуру, неблагоприятные условия дают возможность фекалиям проникать внутрь продукта, что создает риски для здоровья. А вареное яйцо в случае хранения на полке холодильника вообще может покрыться плесенью под скорлупой, — сообщила Дюваль.
Идеальным местом для яиц в холодильнике является дверца, где расположены соответствующие ячейки для хранения, отметила специалист.
— Поэтому после покупки стоит положить их именно в дверцу, но предварительно промыть проточной водой и насухо вытереть. Это позволит сократить риски развития неблагоприятных микроорганизмов, — пояснила диетолог.
Бананы и помидоры
Часто их хранят в холодильнике, потому что они имеют свойство быстро портиться. Однако холодильник — не самое лучшее место для продления их свежести, предупредила врач.
— Поскольку в холодильнике высокая влажность, они начинают быстро темнеть, портиться и плесневеть, потому что грибы очень любят влажную среду. Гораздо лучше бананы сохранятся, если перевязать их хвостик полиэтиленовым пакетом и оставить при комнатной температуре. Но если все же хочется оставить фрукт в холодильнике, предварительно его лучше вымыть, насухо вытереть и положить в специально отведенный ящик, где температура выше, а не на основную полку, — рекомендовала Дюваль.
По той же причине, что и бананы, в холодильнике не стоит хранить и помидоры, которые тоже имеют свойство быстро портиться во влажной среде. Лучше положить их в сухое, темное место при комнатной температуре, добавила специалист.
Сыр
Также диетолог с осторожностью рекомендовала хранить в холодильнике сыры.
— Они имеют свойство притягивать бактерии с других продуктов, поэтому человек рискует серьезно отравиться. После вскрытия производственной упаковки хранить сыр в холодильнике допустимо только в герметичной таре, которая не проветривается, — рассказала Дюваль.