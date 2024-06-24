Три признака того, что ваша неуклюжесть может указывать на болезнь

Как отметила нейропсихолог Санам Хафиз, определенная степень неуклюжести абсолютно естественна для человека. Однако если вы никогда не отличались аномальной неуклюжестью, а в последнее время все чаще получаете травмы в самых неожиданных местах, не исключено, что вам лучше сходить к врачу.