Три признака того, что ваша неуклюжесть может указывать на болезнь

«Существует множество медицинских проблем, которые могут привести к неуклюжести», — приводит издание Huffpost слова доктора Алессандро Ди Рокко. Например, она развивается при болезни Паркинсона, гормональной дисфункции, проблемах со зрением, болезни Альцгеймера, микроинсультах, нейропатии (патологии нервной системы).
Конечно, неуклюжесть необязательно указывает на наличие серьезного заболевания, поэтому сильно переживать, если вы неловкий, не стоит. Вместе с тем есть три признака, при которых будет не лишним обратиться к врачу для обследования. Их по просьбе издания назвали врачи, изучающие здоровье мозга.
Несчастные случаи стали происходить с вами все чаще и чаще
Как отметила нейропсихолог Санам Хафиз, определенная степень неуклюжести абсолютно естественна для человека. Однако если вы никогда не отличались аномальной неуклюжестью, а в последнее время все чаще получаете травмы в самых неожиданных местах, не исключено, что вам лучше сходить к врачу.
Обычные задачи превратились в испытания
Если привычные дела, с которыми вы всегда хорошо справлялись, внезапно стали для вас настоящим бременем, есть риск, что неловкость указывает на наличие какого-либо диагноза.
Неуклюжесть проявилась внезапно
Некоторые люди не слишком аккуратные с детства. Однако если ваше поведение изменилось резко, стоит обратить на это внимание. Особенно это касается случаев, когда неуклюжесть усилилась за пару часов или дней.
Также нужно сходить к врачу, если она сопровождается такими симптомами, как сильная головная боль, слабость или онемение одной стороны тела, трудности с речью, спутанность сознания, изменения зрения, головокружение или потеря равновесия.
При этом неловкость может появиться не только из-за какой-то болезни. По словам Санам Хафиз, неуклюжесть может быть связана с дефицитом витаминов или минералов (например, B12 или магния). Также она может появиться из-за какого-либо нового лекарства. Кроме того, неуклюжесть может быть нормальной частью процесса старения.
К слову, недавно ученые выяснили, что у людей с лишним весом мозг стареет быстрее.
Айгуль Сабитова