Три интересных африканских сказания о животных

Позже, неуклюже зашив раны, носорог уснул, положив иглу рядом с собой. Проснувшись, он совершенно забыл о своем обещании, вспомнив о нем только несколько дней спустя, когда столкнулся с дикобразом. В панике пытаясь вспомнить, куда он его положил, он пришел к выводу, что случайно съел ее. Чтобы отыскать иглу он поворошил свой навоз, но так и не смог ее найти. Считается, что носорог до сих пор продолжает искать одолженную иглу.