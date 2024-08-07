Три интересных африканских сказания о животных

Народные сказки могут многое рассказать о культуре и особенностях жизни. Собрали интересные африканские сказки и мифы, чтобы погрузиться в необычный мир пустынной земли, где хранятся залежи алмазов и водятся гигантские слоны с мощными бивнями.
Как собака стала лучшим другом человека
В этом ангольском мифе рассказывается о приручении собак. Давным-давно в глухих зарослях шакал и собака жили вместе как братья. Они вместе охотились, играли и путешествовали. Но однажды, проезжая мимо шумной деревни, они увидели, как люди готовят мясо на огне. Шакалу захотелось, чтобы у него самого был огонь, чтобы они с собакой тоже могли пожарить мясо.
Тогда шакал убедил собаку пробраться в деревню, чтобы украсть секрет огня, но этому помешала местная женщина, накормившая собаку вкусными объедками. Тогда он предположил, что питаться объедками в деревне гораздо проще, чем бродить с шакалом по лесу и ложиться спать с пустыми желудками. Приняв решение, собака осталась в поселении с людьми, а обиженный шакал вернулся обратно в лес. Считается, что по сей день можно услышать вой шакала, оплакивающего своего собрата.
Почему лемуры так сильно вопят
На Мадагаскаре лемуры считаются предками человека. Давным-давно два лемура жили вместе в лесу, но один из них решил покинуть лес и начать возделывать землю. Так появился первый человек. Лемур, оставшийся в лесу, долго оплакивал своего заблудшего брата, а его крики были слышны в разных частях государства.
Говорят, что крики лемуров очень навязчивы. Португальские ученые в конце 1500-х годов, исследовавшие Мадагаскар, даже думали, что слышат духов умерших. Однако одной темной ночью, когда они вновь услышали вой из леса, решили увидеть источников этих звуков и увидели пронзительные глаза, смотревшие на них с деревьев. Так, они узнали, что причиной их испуга стало семейство лемуров.
Почему носорог разбрасывает свой помет
Согласно народной южноафриканской сказке, когда мир только зарождался, слон и носорог сильно поссорились, что в конечном итоге привело к полномасштабной драке. Пока носорог наносил удары, слон, что был гораздо умнее, использовал свои большие клыки, чтобы защититься. Так, ни разу не напав, слон смог разодрать бока носорога, принявшего неизбежное поражение.
Побитый носорог сразу после драки отправился к дикобразу, чтобы он помог сшить ему раны. Однако, не сумев это сделать, дикобраз сжалился и дал носорогу свою самую острую иглу с учетом того, что раненый вернет ее, так как это — его единственная защита от хищников.
Позже, неуклюже зашив раны, носорог уснул, положив иглу рядом с собой. Проснувшись, он совершенно забыл о своем обещании, вспомнив о нем только несколько дней спустя, когда столкнулся с дикобразом. В панике пытаясь вспомнить, куда он его положил, он пришел к выводу, что случайно съел ее. Чтобы отыскать иглу он поворошил свой навоз, но так и не смог ее найти. Считается, что носорог до сих пор продолжает искать одолженную иглу.
Соскучились по отечественным сказкам? Отправляйтесь навстречу к любимым героям! О том, где живут кикимора, леший и другие герои русского фольклора, читайте по ссылке.
Кристина Корчанова