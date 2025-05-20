Кто и почему шел «Азов»*
Почему они отреклись от идентичности, веры и памяти предков? И сделали своей целью уничтожение России?
К годовщине взятия «Азовстали» в МИЦ «Россия сегодня» журналист Марина Ким презентовала документальный фильм «Азов головного мозга 2». В нём представлены интервью с пленными «азовцами», которые признаются в своих преступлениях против мирных граждан, а также раненных и пленных российских солдат.
Половина того «Азова»* с Азовстали до сих пор в российских СИЗО, но другая половина — уже обменена. Одни уже осуждены очно, другие заочно. По многим еще идет суд.
Глядя в глаза этим преступникам, слушая их речи, понимаешь, что никакой веры им нет. Они «просто» убили дедушку, ждавшего освобождения ДНР, прямо у церкви, «просто» добили раненных, «просто» расстреляли автобус с мирными гражданами, «просто» фиксировали — смаковали свои зверства на камеру. «Мы просто исполняли приказы» — типичное лукавое объяснение чудовищных преступлений. Максимум чем недовольны преступники, что руководство их оставило, и до сих пор не обменяло, в отличие от медийных «звезд» и особо ценных офицеров среди их «побратимов».
Большинство пленных нацистов в фильме — уроженцы Русского Юго-Запада, так называемой Восточной Украины. Как говорят на Западной Украине, — «схидняки». Многие даже с самого Мариуполя.
Природа не терпит пустоты, поэтому деструктивная идеология нацистов среди рожденных в русском культурном коде людей — от потери почвы. Русских в УССР 70 лет мягко превращали в украинцев. А с крахом Союза они оказались в незалежной Украине — «Не России», по известному выражению президента Кучмы.
Время Кучмы
Западенцы — бандеровцы сразу замаршировали по улицам Львова с лозунгами «москаляку на гиляку», но в Киеве на это смотрели как на региональные причуды. Для настоящих бандеровцев с Западной Украины все эти «схидняки» были реальными или потенциальными пророссийскими сепаратистами, «сепарами», предателями украинской идеи, хуже самих «москалей». Им кричали: «не нравится Украина по-бандеровски? — “Чемодан — вокзал — Россия!”».
Взрослеющие в украинском государстве поколения «схидняков» понимали, что либо с государством что-то не то, либо с ними. Первые — стали ополчением Донбасса, героически отстоявшим Русский мир. Вторые, ощущая себя неполноценными в украинском политическом проекте, очень хотели в него встроиться в государственный «мейнстрим» и — пошли по пути постепенного самоотречения. Другие ждали войны — как средства инициации кровью.
Чем отличаются нацисты восточной Украины от западных
Естественно, что с победой прозападного майдана, украинский национализм стал преимущественно русскоязычным, ведь он распространился на огромные ментально русские территории. Воспитанные в русской культурной среде люди с трудом переходят на неестественную для них украинскую мову.
Но в XXI веке политическая идентичность куда важнее языка и веры. Мова в мифологии украинства — это важный символ публичной политической присяги. Такой же как, например, как вышиванка. Именно поэтому в публичной сфере на мове говорят и пишут, порой безграмотно и нелепо, не только идейные нацисты, но и простые обыватели, которым госпропаганда внушает, что русский язык — язык врага.
Если классический украинский нацист из XX века — это западноукраинский бандеровец, униат, в вышиванке, с рождения говорящий на украинской мове, дед у него — бандит УПА. То новый украинский нацист — это, по сути, радикальный западник, которому навязали мысль, что заветному пути на вожделенный Запад мешает Россия и с нею нужно бороться.
Такой нацист не имеет, к великому для него сожалению, бэкгрануда как у свидомого собрата западенца. Его дед воевал в Красной армии, сам он, отродясь говорит на русском, а если верующий — то православный. И чтобы показать эталонному западенскому украинцу, что он, схидняк, «тоже свой», он, как неофит строит из себя самого свидомого, надевая вышиванку, мучается неродной мовой, кидает «славика» (бандеровский клич «Слава Украине — героям Слава!», читает «молитву украинского национализма». Без серьезных знаний о бандеровском национализме — он цепляется за все, что выглядит «круто»: от эстетики СС до скандинавской языческой мифологии.
Война позволяет форсировать процесс. Если не получается до конца убить все русское в себе, то можно исправиться убийством всего русского вокруг. Он и пишет новую украинскую историю, в которой он сам «герой» больший, чем чужой дед бандеровец.
«Азовцы»* привлекали не просто яркими лозунгами и обрядами, не просто модными татуировками и нарядами, они давали оставшейся без русской опоры восточно-украинской молодежи — будущее. Украинское будущее, где «схидняки»-русофобы будут круче тех самых бандеровцев. Где уже не Галиция — «украинский Пьемонт», как писал идеолог классического украинского нацизма XX века Дмитро Донцов (сам, кстати, уроженец русского Мелитополя), а Мариуполь, Харьков, Днепропетровск, Одесса, — новые украинские нацистские города, родившиеся на руинах русской цивилизации. И никто из классических западэнцев-бандеровцев «азовцам» больше не предъявит упреки в неполноценности, как известная львовская расистка — русофобка Ирина Фарион, потому что они теперь сами пишут летопись нового украинского нацизма.
Фарион, обвинявшую русскоязычных ВСУшников в использовании «языка агрессора» убил уроженец Днепропетровска Зинченко. В манифесте на русском языке, он обвинил известную русофобку в «разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества во время борьбы с внешний врагом». Показательный случай, и ничего абсурдного в нем нет, если понимать описанную природу украинского неонацизма. Более того, в том же «Азове»* достаточно много евреев, которых уважающий себя банедровец, как идеологический антисемит, ненавидит не меньше «москалей». Это во многом и объясняет прекрасные отношения Зеленского с руководством «Азова»*.
Чем занимаются «азовцы»* сейчас
За время СВО полк «Азов»* понес огромные потери, но тем не менее, за счет вербовки новых нацистов, превратился в два корпуса. Один корпус под командованием «белого фюрера» Билецкого — лидера и основателя организации, продолжает воевать в составе ВСУ, а второй во главе с вернувшимся из плена командиром «азовцев» с «Азовстали» Денисом «Редисом» Прокопенко* — в составе Нацгвардии. То есть «Азов»* теперь официальная элитарная охрана режима Зеленского.
С фронта часть нацистов выводят в гражданские правоохранители для проведения репрессий, устрашения населения и пресечения протестов. «Азов»* активно работает в украинском тылу. Костяк «Азова» — это политическая гражданская структура «Национальный корпус», которая уже 11 лет за счет государства воспитывают нацистов буквально с детского сада. Украинские нацисты успешно заставили государство работать на себя, показав себя самыми эффективными карателями несогласных.
«Азовцы»* не подлежат перевоспитанию. Идеология украинского нацизма — как рак, пускает метастазы и заражает огромные территории и массы населения, прежде всего молодежи.
И ведь критикующий Зеленского Трамп украинских нацистов как- будто «не замечает», и вообще ничего не говорит о денацификации. Поэтому нужно четко отдавать себе отчет, что в случае какого-либо перемирия без реальной денацификации, время на подконтрольной Западу, Зеленскому и «Азову»* территории работает на Украину — на создание новых и новых русофобских нацистских ячеек и сил.
* «Азов» — запрещенная в РФ организация, признанная террористической.
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