Такой нацист не имеет, к великому для него сожалению, бэкгрануда как у свидомого собрата западенца. Его дед воевал в Красной армии, сам он, отродясь говорит на русском, а если верующий — то православный. И чтобы показать эталонному западенскому украинцу, что он, схидняк, «тоже свой», он, как неофит строит из себя самого свидомого, надевая вышиванку, мучается неродной мовой, кидает «славика» (бандеровский клич «Слава Украине — героям Слава!», читает «молитву украинского национализма». Без серьезных знаний о бандеровском национализме — он цепляется за все, что выглядит «круто»: от эстетики СС до скандинавской языческой мифологии.