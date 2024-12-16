Три гималайских медведя в Московском зоопарке ушли в спячку до весны

«Готовить животных к спячке зоологи начинают с ранней осени. Им дают более калорийные корма, чтобы они накопили жировые запасы. Медведи с аппетитом ели более жирные сорта рыбы — кету и горбушу, а также привычные им фрукты, овощи и кашу», — рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что на городской территории Московского зоопарка живут четыре гималайских медведя. Две самки по имени Бабуля и Фаня, а также самец Вася поселились в зоопарке в конце 2022 года, их изъяли у перекупщиков. Зоологи окружили медведей круглосуточной заботой, разработали для них оптимальный рацион, и постепенно они начали набирать вес.
«Четвертый гималайский медведь Алладин ещё малышом остался в природе без родителей. Так он оказался в Московском зоопарке. Алладин живет в столице уже 30 лет, его смело можно назвать старожилом Московского зоопарка. Самец Алладин и самка Бабуля живут в экспозиции “Остров зверей” на Новой территории. Каждую зиму они уходят в спячку. Этот сезон не стал для них исключением», — добавили в пресс-службе.
В зоопарке уточнили, что гималайские медведи Вася и Фаня живут на Старой территории зоопарка. Они долго приходили в себя после стресса, полученного во время содержания у перекупщиков, сейчас они перестраивают свои биологические ритмы. Самка Фаня в середине декабря впервые за два года жизни в Московском зоопарке успешно ушла в спячку. Вася же оказался более активен и неподатлив сну, скорее всего, этой зимой он уже не будет спать.
«В первые дни спячки киперы заходят к животным раз в один-два дня, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. Сотрудники заходят максимально бесшумно, свет не включается. Затем основное наблюдение за животными проводится с помощью камер», — отметили в зоопарке.