Три гималайских медведя в Московском зоопарке ушли в спячку до весны

В зоопарке уточнили, что гималайские медведи Вася и Фаня живут на Старой территории зоопарка. Они долго приходили в себя после стресса, полученного во время содержания у перекупщиков, сейчас они перестраивают свои биологические ритмы. Самка Фаня в середине декабря впервые за два года жизни в Московском зоопарке успешно ушла в спячку. Вася же оказался более активен и неподатлив сну, скорее всего, этой зимой он уже не будет спать.