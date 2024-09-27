Три фактора: гастроэнтеролог объяснила, почему осенью обостряется гастрит

Постарайтесь отказаться от фастфуда, снеков, газированных напитков и продуктов, содержащих большое количество консервантов и приправ, так как они могут раздражать слизистую желудка. Избегайте употребления соусов, особенно тех, которые содержат уксус или острые приправы. Включите в рацион больше легкоусвояемых продуктов, таких как овощные супы, нежирные мясные и рыбные блюда, каши. Очень важно не пропускать приемы пищи и избегать переедания, так как это создает дополнительную нагрузку на желудок.