Три фактора: гастроэнтеролог объяснила, почему осенью обостряется гастрит

Причины обострения гастрита осенью
По ее словам, на обострение влияют как физиологические, так и психологические факторы.
Первая причина — изменение рациона питания
Осенью мы начинаем употреблять меньше свежих овощей и фруктов, которые богаты клетчаткой и витаминами. В то же время в рационе появляется больше тяжелых и жирных блюд: мяса, соусов, жареной пищи, а также фастфуда. Эти продукты требуют повышенной работы желудка и могут раздражать его слизистую, пояснила врач.
— Кроме того, сокращение светового дня и понижение температуры часто приводят к менее активному образу жизни. Это может способствовать перееданию, поскольку люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и улучшить настроение через еду. Переедание, в свою очередь, перегружает желудок и может привести к обострению гастрита, — отметила Кардашова.
Второй фактор — ослабление иммунитета
Осень традиционно считается сезоном простуд, что связано с колебаниями температуры и увеличением риска вирусных инфекций, рассказала доктор. В борьбе с простудными заболеваниями многие начинают принимать различные лекарства — антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые могут негативно воздействовать на слизистую желудка.
— Антибиотики нарушают микрофлору, а НПВП могут вызывать воспаление желудочных стенок, что создает благоприятную почву для обострения гастрита, — предостерегла гастроэнтеролог.
Третья причина связана с эмоциональным состоянием
Осенняя погода часто сопровождается дождями, холодом и мрачными днями, что может снижать настроение, вызывать апатию и даже депрессию. В такие периоды многие люди прибегают к еде как к способу поднять настроение, что ведет к перееданию.
— Но не только эмоциональное переедание представляет проблему — сам стресс и негативные эмоции напрямую влияют на желудок. Доказано, что стресс способен усиливать воспалительные процессы и ухудшать работу пищеварительной системы, что может вызывать или усугублять гастрит, — заверила врач.
Как предотвратить обострение гастрита осенью
По мнению специалиста, чтобы предотвратить обострение гастрита осенью, необходимо соблюдать ряд мер:
Во-первых, стоит пересмотреть свой рацион
Постарайтесь отказаться от фастфуда, снеков, газированных напитков и продуктов, содержащих большое количество консервантов и приправ, так как они могут раздражать слизистую желудка. Избегайте употребления соусов, особенно тех, которые содержат уксус или острые приправы. Включите в рацион больше легкоусвояемых продуктов, таких как овощные супы, нежирные мясные и рыбные блюда, каши. Очень важно не пропускать приемы пищи и избегать переедания, так как это создает дополнительную нагрузку на желудок.
Во-вторых, принимайте лекарства с осторожностью
Самолечение, особенно при простудных заболеваниях, может привести к обострению гастрита. Некоторые препараты, такие как обезболивающие и антибиотики, раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление. Прежде чем принимать лекарства, посоветуйтесь с врачом. Если вам действительно необходимо принимать антибиотики или НПВП, врач может назначить дополнительные препараты, которые защитят желудок от их негативного воздействия.
В-третьих, постарайтесь избавиться от вредных привычек
Курение и алкоголь значительно усугубляют течение гастрита. Никотин замедляет заживление слизистой оболочки желудка, а алкоголь раздражает ее, увеличивая риск воспаления и эрозий. Отказ от этих вредных привычек не только поможет справиться с гастритом, но и окажет положительное влияние на общее состояние здоровья. Наконец, важно работать со стрессом. Психологическое состояние человека играет ключевую роль в здоровье желудочно-кишечного тракта. Избегайте лишних стрессов, учитесь расслабляться, занимайтесь физической активностью и находите время для отдыха.
— Психоэмоциональная стабильность напрямую влияет на работу желудка, и минимизация стресса может существенно снизить вероятность обострения гастрита, — добавила гастроэнтеролог.