Три четверти российских школьников пользуются ИИ для учебы

По словам специалистов МГПУ, несмотря на то, что как ученики, так и учителя активно используют ИИ в образовательных целях, он никогда не заменит людей, так как живое общение до сих пор остается незаменимым. Нейросети могут помочь в решении рутинных задач и освободить время для творческой работы и индивидуального подхода к каждому обучающемуся.