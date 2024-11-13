Три четверти российских школьников пользуются ИИ для учебы

Ученые из Московского городского педагогического университета (МГПУ) завершили исследование по использованию искусственного интеллекта в образовательной среде. В общей сложности в работе приняли участие 419 учителей, 100 преподавателей МГПУ, 556 старшеклассников, 202 студента. В групповых дискуссиях участвовало более 100 человек. Об этом пишет Naked Science.
Среди учителей 46,5% активно пользуются нейросетями в образовательных целях, а среди преподавателей этот показатель достигает 54%. ИИ для учебы также используют 75% школьников и 80% студентов.
По словам специалистов МГПУ, несмотря на то, что как ученики, так и учителя активно используют ИИ в образовательных целях, он никогда не заменит людей, так как живое общение до сих пор остается незаменимым. Нейросети могут помочь в решении рутинных задач и освободить время для творческой работы и индивидуального подхода к каждому обучающемуся.
Ученые также выяснили, что студенты и школьники предпочитают освоение технологий через составление промптов — запросов, команд или наборов инструкций, которые пользователь передаёт нейросети или другой программе с ИИ для выполнения определённой задачи. В это же время педагоги более основательно подходят к задаче и пытаются получить системное понимание работы с подобными инструментами.
Помимо прочего, специалисты узнали, что респонденты по разному используют нейросети в образовательном процессе. Преподаватели чаще всего прибегает к ИИ для генерации изображений, создания презентаций и написания текстов. Реже они используют нейросети подбора литературы, подготовки экзаменационных заданий и проверки курсовых и дипломных работ.
Школьники активно используют нейросети для написания сочинений и докладов, поиска решений задач, создания презентация и проверки своих знаний. При это 43% учащихся понимает, что ИИ — всего лишь помощник в обучении. По мнению ученых, это значит, что формируется новый подход к организации учебного процесса с использованием современных технологий.
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