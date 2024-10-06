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Трезвый октябрь: что будет с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя

Пока в Германии проходит знаменитый «Октоберфест», любители ЗОЖ организовали свой фестиваль — «Трезвый октябрь». Его смысл заключается в полном отказе от алкоголя на один месяц. Разобрались, в чем заключается польза такой аскезы для организма.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

В октябре, когда проходит знаменитый «Октоберфест» и многочисленные мероприятия по поводу празднования Хэллоуина, эксперты рекомендуют отказаться от употребления алкоголя. Считается, что такая аскеза поможет значительно улучшить состояние здоровья. ВФокусе Mail решил разобраться, что будет с организмом, если исключить из рациона спиртное хотя бы на один месяц.

Доктор Джамиле Оаким-Флеминг (Dr. Jamile Wakim-Fleming), директор программы по лечению стеатоза в клинике Кливленда, отметила, что у полного отказа от алкоголя на месяц есть множество преимуществ. Доказано, что благодаря такой аскезе:

  • улучшится качество сна;

  • понизится уровень холестерина и глюкозы в крови;

  • стабилизируется кровяное давление;

  • уменьшится вес тела;

  • печень начнет постепенно очищаться.

Все дело в том, что алкоголь крайне негативно влияет на состояние нервной системы и многих органов, особенно — печени. Именно она отвечает за «обезвреживание» токсичных веществ и выработку желчи. Как объясняют эксперты, до определенного момента печень способна восстановиться, поэтому, если дать ей немного времени на регенерацию, можно в целом почувствовать себя гораздо лучше.

Спиртные напитки оказывают негативное воздействие на многие органы. У тех, кто употребляет слишком много алкоголя, могут проявляться такие едва заметные признаки, как плохая концентрация, ухудшение памяти, плохой сон, неспособность выполнять задачи, с которыми они хорошо справлялись в прошлом. Многие ошибочно винят в этом возраст.

Доктор Джамиль Оаким-Флеминг (Dr. Jamile Wakim-Fleming)
директор программы по лечению стеатоза в клинике Кливленда

Ранее рассказывали об исследовании, которое доказывает, что употребление алкоголя связано с преждевременной смертностью.