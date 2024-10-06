Трезвый октябрь: что будет с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя

Все дело в том, что алкоголь крайне негативно влияет на состояние нервной системы и многих органов, особенно — печени. Именно она отвечает за «обезвреживание» токсичных веществ и выработку желчи. Как объясняют эксперты, до определенного момента печень способна восстановиться, поэтому, если дать ей немного времени на регенерацию, можно в целом почувствовать себя гораздо лучше.