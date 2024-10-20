Тревожный звонок. Невролог раскрыла неочевидные признаки деменции

У людей с деменцией одним из самых распространенных признаков является забывание недавно изученной информации, важных дат или событий. Человек может задавать одни и те же вопросы и всё чаще полагается на вспомогательные средства памяти (заметки и напоминания). Ему трудно разрабатывать и следовать плану, работать с числами и счетами, выполнять повседневные задачи. У него могут возникать проблемы с поездкой в знакомое место, составлением списка покупок или вспоминанием правил любимой игры. Могут появляться проблемы с оценкой расстояния, определением цвета или контраста, что вызывает проблемы с вождением. Человек с деменцией может оставить вещи в необычных местах, терять их, обвинять других в воровстве, особенно по мере прогрессирования болезни. Пациенты становятся подозрительными, подавленными, боязливыми или тревожными.