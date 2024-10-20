Тревожный звонок. Невролог раскрыла неочевидные признаки деменции

Потерять память боятся многие, оказаться не в себе — повод для переживаний людей в возрасте. Есть ряд сигналов, которые могут указать на начало развития деменции у человека. При этом, если не игнорировать такие симптомы, можно затормозить активный процесс и подарить человеку еще немало лет в здравии. Врач-невролог, и. о заведующего неврологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Екатерина Суанова рассказала aif.ru, что нельзя пропустить.
Деменция — общий термин, обозначающий потерю памяти, нарушение речи, сложности в решении проблем и другие нарушения мыслительных способностей, которые достаточно сильно мешают повседневной жизни. Наиболее частой причиной развития недуга является болезнь Альцгеймера.
Что должно насторожить?
Ранняя стадия потери памяти или других когнитивных способностей называется легкими когнитивными нарушениями. Отмечается снижение кратковременной памяти: человек часто теряет вещи, иногда ему кажется, что у него украдут какую-то вещь, например, кошелек. Он испытывает трудности при оплате счетов, при планировании каких-то событий, при приготовлении еды, могут возникать сложности с выездом за пределы привычного района. Признаки когнитивных нарушений начинаются медленно и постепенно ухудшаются с течением времени, что приводит к деменции.
Что обычно списывают на возраст, а это не возраст?
Деменцию часто ошибочно называют «старческим слабоумием», что отражает ранее широко распространенное, но неверное убеждение в том, что серьезное снижение умственных способностей является нормальной частью старения.
Конечно, в норме с возрастом иногда забываются слова, имена или даты событий, но их можно вспомнить позже. Могут возникать случайные ошибки при управлении финансами или бытовыми счетами, иногда требуется помощь в использовании настроек бытовых приборов. С возрастом чаще хочется побыть в спокойной обстановке, что может выглядеть как незаинтересованность в жизни близких. В конце концов, снижение памяти является признаком депрессии, которая очень распространена в нашей популяции.
У людей с деменцией одним из самых распространенных признаков является забывание недавно изученной информации, важных дат или событий. Человек может задавать одни и те же вопросы и всё чаще полагается на вспомогательные средства памяти (заметки и напоминания). Ему трудно разрабатывать и следовать плану, работать с числами и счетами, выполнять повседневные задачи. У него могут возникать проблемы с поездкой в знакомое место, составлением списка покупок или вспоминанием правил любимой игры. Могут появляться проблемы с оценкой расстояния, определением цвета или контраста, что вызывает проблемы с вождением. Человек с деменцией может оставить вещи в необычных местах, терять их, обвинять других в воровстве, особенно по мере прогрессирования болезни. Пациенты становятся подозрительными, подавленными, боязливыми или тревожными.
Как замедлить развитие проблемы?
Факторы риска развития деменции могут быть модифицируемыми и немодифицируемыми. Другими словами, первую группу факторов врачи могут минимизировать, а некоторые из них постараться убрать совсем.
В 2020 году были определены 12 модифицируемых факторов риска, которые позволяют предотвратить до 40% случаев деменции во всем мире. Ключевым потенциально модифицируемым фактором риска развития недуга является образование, так как обучение оказывает прямое воздействие на структуру мозга, например, улучшая кровоснабжение, способствуя созданию когнитивного резерва, формируя более здоровое поведение, уменьшающее сердечно-сосудистые и цереброваскулярные повреждения. Потенциально модифицируемыми факторами у лиц среднего возраста являются потеря слуха, черепно-мозговая травма, артериальная гипертензия, избыточное употребление алкоголя и ожирение. В более старшей группе на первый план выходят диабет, курение, загрязнение воздуха, депрессия, социальная изоляция и отсутствие физической активности.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять внимание правильному питанию. Диета, когнитивная стимуляция, витамин D и минимизация воздействия пестицидов также могут предотвращать развитие деменции.
К сожалению, невозможно повлиять на такие факторы риска, как генетическая предрасположенность, пол и возраст, который является главным риском развития деменции.
Если у вас возникли сомнения по поводу своего здоровья или здоровья ваших близких, то лучше обратиться к врачу для диагностики когнитивных нарушений и подбора терапии.