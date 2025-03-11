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Тревожный взрослый: шесть ошибок в воспитании детей

Тревожное поведение, критичное воспитание и другие вещи, из-за которых выросший ребенок стал тревожным.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, тревожными расстройствами ежегодно страдает почти половина (40,1%) взрослого населения США — около 40 миллионов человек.

Тревожность не появляется просто так. По словам детского и подросткового психолога Майкла Адельмана, она может возникнуть еще в детстве. Специалист рассказал изданию Parade, из-за чего ребенок во взрослом возрасте может стать тревожным.

Тревожные родители

Родители, которые испытывают беспокойство и не работают над своими мыслями и чувствами и не управляют ими в связи со своим беспокойством, повышают вероятность того, что их дети будут перенимать подобные тревожные манеры.

Дело в том, что ребенок с детства учится контролировать свои эмоции, глядя на тех, кто его воспитывает.

Критичное воспитание

Если родители постоянно критикуют ребенка, у него появляется мысль, что он ничего не может сделать правильно. Также у него развивается склонность к самокритике, неспособность принимать комплименты и неуверенность. Из-за этого у него снижается самооценка, а это, как следствие, приводит к тревожности.

Ограничительное или авторитарное воспитание

Сверхстрогое воспитание — когда ребенку не разрешают ни с кем играть или лазать по деревьям — не позволяет детям безопасно исследовать окружающий мир. В результате они чаще испытывают тревогу.

По словам Адельмана, строгость в воспитании также может привести к расстройствам пищевого поведения.

Отсутствие границ

Отсутствие границ в детстве также может повысить вероятность того, что человек станет тревожным во взрослом возрасте.

Границы и структура в воспитании необходимы детям и подросткам. Без них ребенок не чувствует себя в безопасности, он становится неуверенным в себе, а симптомы тревожности с большей вероятностью будут сохраняться.

Отсутствие эмоционального отклика

Игнорирование чувств ребенка мешает ему чувствовать себя в безопасности в кругу близких людей. Он начинает контролировать свои чувства, поэтому неудивительно, что во взрослом возрасте он будет бороться с тревожностью, пытаясь понять, какую сторону себя можно показать, а какую лучше подавить.

Сосредоточение на результате

Ребенку зачастую нужна «пятерка» за старания, даже если в школе ему поставили «тройку» или он просто плохо справился с каким-то заданием.

Чрезмерное внимание к достижениям закладывает основу для тревожности. Дети, родители которых фокусировались на хороших оценках, вырастают очень чувствительными к негативным событиям и эмоциям, а также постоянно испытывают тревогу из-за ошибок.

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