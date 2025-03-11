Тревожный взрослый: шесть ошибок в воспитании детей

Если родители постоянно критикуют ребенка, у него появляется мысль, что он ничего не может сделать правильно. Также у него развивается склонность к самокритике, неспособность принимать комплименты и неуверенность. Из-за этого у него снижается самооценка, а это, как следствие, приводит к тревожности.