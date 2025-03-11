Тревожный взрослый: шесть ошибок в воспитании детей

По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, тревожными расстройствами ежегодно страдает почти половина (40,1%) взрослого населения США — около 40 миллионов человек.
Тревожность не появляется просто так. По словам детского и подросткового психолога Майкла Адельмана, она может возникнуть еще в детстве. Специалист рассказал изданию Parade, из-за чего ребенок во взрослом возрасте может стать тревожным.
Тревожные родители
Родители, которые испытывают беспокойство и не работают над своими мыслями и чувствами и не управляют ими в связи со своим беспокойством, повышают вероятность того, что их дети будут перенимать подобные тревожные манеры.
Дело в том, что ребенок с детства учится контролировать свои эмоции, глядя на тех, кто его воспитывает.
Критичное воспитание
Если родители постоянно критикуют ребенка, у него появляется мысль, что он ничего не может сделать правильно. Также у него развивается склонность к самокритике, неспособность принимать комплименты и неуверенность. Из-за этого у него снижается самооценка, а это, как следствие, приводит к тревожности.
Ограничительное или авторитарное воспитание
Сверхстрогое воспитание — когда ребенку не разрешают ни с кем играть или лазать по деревьям — не позволяет детям безопасно исследовать окружающий мир. В результате они чаще испытывают тревогу.
По словам Адельмана, строгость в воспитании также может привести к расстройствам пищевого поведения.
Отсутствие границ
Отсутствие границ в детстве также может повысить вероятность того, что человек станет тревожным во взрослом возрасте.
Границы и структура в воспитании необходимы детям и подросткам. Без них ребенок не чувствует себя в безопасности, он становится неуверенным в себе, а симптомы тревожности с большей вероятностью будут сохраняться.
Отсутствие эмоционального отклика
Игнорирование чувств ребенка мешает ему чувствовать себя в безопасности в кругу близких людей. Он начинает контролировать свои чувства, поэтому неудивительно, что во взрослом возрасте он будет бороться с тревожностью, пытаясь понять, какую сторону себя можно показать, а какую лучше подавить.
Сосредоточение на результате
Ребенку зачастую нужна «пятерка» за старания, даже если в школе ему поставили «тройку» или он просто плохо справился с каким-то заданием.
Чрезмерное внимание к достижениям закладывает основу для тревожности. Дети, родители которых фокусировались на хороших оценках, вырастают очень чувствительными к негативным событиям и эмоциям, а также постоянно испытывают тревогу из-за ошибок.
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