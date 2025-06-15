Третий день противостояния: что известно об ударах Израиля и Ирана 15 июня

Напомним, в 2023 году исламская республика заявила о собственной первой гиперзвуковой ракете Фаттах, которая развивает скорость до 13−15 махов (около 5 км/с). В том же году ракета была модернизирована. Израиль в настоящее время не располагает системами, которые могли бы сбить эту ракету. И это несмотря на то, что израильские системы — те же американские.