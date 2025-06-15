Третий день противостояния: что известно об ударах Израиля и Ирана 15 июня

Цели в Иране
Военно-воздушные силы Израиля минувшей ночью нанесли удары по нескольким целям в Иране, включая штаб-квартиру Минобороны Ирана, Организацию оборонных инноваций и исследований исламской республики. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима», — сказано в сообщении.
Также ударам подверглись нефтехранилище Шахран и топливное хранилище в Тегеране.
«Группы быстрого реагирования прибыли незамедлительно, и ситуация теперь находится под контролем», — пишет агентство Shana.
В результате ракетного удара загорелись лишь два-три резервуара нефтехранилища Шахран, сообщил представитель городской пожарной службы Джалал Малеки агентству Mehr.
Кроме того, Тель-Авив нанес удар по жилому району Нармак в столице исламской республике, передает Tasnim в Telegram-канале.
«Израильский режим атаковал жилой район Нармак в Тегеране», — сказано в публикации.
Цели в Израиле
Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в израильской Хайфе, передает IRIB.
«Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе подвергся успешному удару иранских ракет», — говорится в публикации.
Согласно данным агентство Mehr, для удара по НПЗ применил гиперзвуковую ракету.
Напомним, в 2023 году исламская республика заявила о собственной первой гиперзвуковой ракете Фаттах, которая развивает скорость до 13−15 махов (около 5 км/с). В том же году ракета была модернизирована. Израиль в настоящее время не располагает системами, которые могли бы сбить эту ракету. И это несмотря на то, что израильские системы — те же американские.
Ударам подвергся и Научно-исследовательский институт имени Хаима Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот. Здание получило повреждения, сообщает газета New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ.
«Институт Вейцмана, известный израильский исследовательский центр, получил повреждения в результате последнего ракетного обстрела Ирана. По крайней мере, в одном здании, где находятся лаборатории, возник пожар», — пишет издание.
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ ВС Ирана наносят удары по объектам на территории еврейского государства.