Треть россиян сообщила о ежедневных переработках

Постоянно либо периодически перерабатывают 85% мужчин и 77% женщин. Чаще всего перерабатывать вынуждены люди в возрасте от 45 до 54 лет, в этой группе перерабатывают 88% опрошенных. В остальных возрастных группах в диапазоне от 18 до 55 лет и старше процент перерабатывающих примерно одинаков — около 79−80% от общего числа опрошенных внутри каждой из групп.