Треть россиян подозревают своих коллег в симулировании болезней

Отмечается, что наибольшим градусом недоверия к чужому самочувствию испытывают сотрудники сферы продаж (47%), IT-специалисты (38%) и бухгалтеры (22%).

Как правило, обман не проходит бесследно, и такие действия порождают негативное восприятие отгулов по болезни, а на тех, кто их берет, смотрят как на лентяев (21%), обманщиков (13%) и ипохондриков (12%). При этом больше половины россиян (59%) хотели бы поступить точно так же, чтобы отдохнуть, а каждый шестой (16%) признался, что уже был вынужден обманывать работодателя.

Согласно опросу, действительно уважительными причинами для того, чтобы считаться больным, россияне считают сильную слабость, когда невозможно даже встать с кровати (74%), проблемы с артериальным давлением (70%), отравление (69%), температуру выше 37 градусов (65%), тонзиллит или синусит (62%).

В свою очередь, психолог онлайн-сервиса Budu Кристина Ивкова дала несколько советов по поводу того, как сохранить мотивацию в конце года.

Во-первых, по ее словам, важно следить за своим состоянием, контролировать его. Помогает методика HALT (голодный, злой, одинокий, уставший). Это метод оценки своего состояния по четырем перечисленным критериям. Исходя из того, что является причиной негативных мыслей, следует действовать соответственно.

Помочь отслеживать свой эмоциональный фон может ведение дневника. Психолог посоветовала записывать свои мысли и фиксировать то, что вызвало позитив и негатив. Потом к этим записям можно вернуться и проанализировать, что раздражает и выводит из себя, а что, наоборот, дарит спокойствие. Также запись в дневнике помогает «выпустить пар».

«Есть крайне нестандартный способ успокоиться. Попробуйте делать массаж ушей. А именно фокусироваться на середине верхней трети. Можно совмещать это с техниками дыхания. Многие знают о них. Например, техника “4−7−8”, при которой надо вдыхать четыре секунды, задерживать дыхание на семь секунд, а выдыхать в течение восьми секунд. Рекомендуется делать от трех таких циклов. Эти методы помогут успокоиться в момент обострения негатива и раздражения», — добавила Ивкова.