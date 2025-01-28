Треть россиян планируют начать делать ремонт в этом году. Исследование

30% россиян планируют начать ремонт в 2025 году, чуть меньше (28%) продолжат ремонт, начатый в прошлом году. А остальные 42% граждан признались, что в ближайшей перспективе не собираются затевать ремонтные работы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса «Ремонт со СберУслугами» для планирования ремонтных работ от создания дизайн-проекта до его реализации и компании «Домклик» среди более 2 тыс. респондентов старше 18 лет из разных регионов России. Результаты имеются в распоряжении РБК Life.
Из трети опрошенных, что собираются делать ремонт в наступившем году, подавляющее большинство (61%) начнет его не меньше чем через полгода. 14% планируют приступить к ремонтным работам менее чем через месяц, 13% — в течение одного—трех месяцев, 12% — через четыре—шесть месяцев.
Основная причина, по которой россияне затягивают с ремонтом, — нехватка денежных средств. Так ответили 59% опрошенных. В топ наиболее распространенных причин также вошли нехватка времени (41%) и наличие более важных приоритетов на данном этапе (28%). Всего 9% задерживают начало ремонта из-за проблем с дизайном и планировкой.
Отобранные респонденты, к слову, рассчитывают в этом году осуществить ремонт в разные сроки. Так, 9% готовятся к тому, что он займет у них более полугода, 19% — от трех до шести месяцев, 22% — от месяца до двух, тогда как 39% планируют закончить работы в течение одной—трех недель. А 11% соглашаются с известной фразой Михаила Жванецкого, что «ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить». Что влияло на ответы — оценка собственных сил, сложность ремонта или другие факторы, — неизвестно.
Кстати, лишь 19% собираются делать ремонт своими руками (еще 9% — с помощью друзей и родственников). Треть (32%) респондентов поручат весь проект подрядчикам, 40% — лишь часть работ, которая требует специальных навыков.
Эксперты «Домклик» рассчитали долю средств, выданных на приобретение готовых квартир (с отделкой) на вторичном рынке в рамках ипотечных сделок «Сбера» в каждом регионе России за декабрь 2024-го и неполный январь 2025 года. По этому показателю абсолютным лидером стала Чеченская Республика: доля готовых квартир в общем объеме выдачи ипотеки составила 65,1%. В первую пятерку также попали Томская область (49,7%), Амурская область (46,9%), Ивановская область (41,7%) и Мурманская область (39%).
Доля средств, выданных на приобретение готовых квартир в Самарской области, составила 37,1%, в Новгородской — 35,8%, в Камчатском крае — 35,8%, в Тверской области — 35%, в Смоленской области — 34,5%.
В компании пояснили, что высокий спрос на готовые квартиры в ряде перечисленных регионов может быть вызван недостаточной развитостью других сегментов рынка (первичный рынок, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), загородные дома). Такая ситуация прежде всего характерна для регионов, где строить недвижимость трудно из-за погодных условий и сложной логистики (Амурская и Мурманская области, Камчатский край). Недостаточный объем предложения на рынке новостроек эксперты наблюдают, согласно статистке «Дом.РФ», и в ряде субъектов Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.
Ранее россиянам напомнили, что у граждан пенсионного возраста есть право на материальную помощь на ремонт жилья. Для ее получения нужно обратиться в органы социальной защиты с заявлением, а предварительно получить заключение жилищной комиссии о том, что ремонт необходим. Комиссия проведет осмотр жилья, зафиксирует его текущее состояние и определит виды ремонтных работ. На основе такого заключения пенсионерам могут предоставить разовую выплату, размер которой варьируется, но, как правило, не превышает 15 тыс. руб. в год.
В ряде регионов есть программы бесплатного или льготного мелкого ремонта. Они организуются на уровне местной администрации или через благотворительные фонды. Так, можно заменить электропроводку, поставить дополнительные поручни в ванной комнате, отремонтировать пол и установить безопасную газовую плиту.