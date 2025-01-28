Треть россиян планируют начать делать ремонт в этом году. Исследование

Отобранные респонденты, к слову, рассчитывают в этом году осуществить ремонт в разные сроки. Так, 9% готовятся к тому, что он займет у них более полугода, 19% — от трех до шести месяцев, 22% — от месяца до двух, тогда как 39% планируют закончить работы в течение одной—трех недель. А 11% соглашаются с известной фразой Михаила Жванецкого, что «ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить». Что влияло на ответы — оценка собственных сил, сложность ремонта или другие факторы, — неизвестно.