Треть россиян хотели бы покупать у бренда в соцсетях: опрос ВФокусе Mail

«Сегодня пользователи идут в социальные сети не только за общением и развлечением, но и за шопингом. ВКонтакте предоставляет брендам широкие возможности не только для эффективного взаимодействия с их аудиторией, но и для продаж с помощью контента. Инструменты социальной коммерции, которые мы развиваем, значительно упрощают путь от интереса к покупке и позволяют пользователям находить интересные для них товары и услуги, а брендам — осуществлять полноценный цикл продаж внутри соцсети», — комментирует директор подразделения по работе с малым и средним бизнесом ВКонтакте Анна Ефименко.