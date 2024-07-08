Треть опрошенных россиян считают, что семья важнее карьеры

43% респондентов думают, что для достижения баланса между семьей и работой нужно приложить усилия. Так чаще всего считают люди в возрасте от 25 до 29 лет (58%) и от 50 до 54 лет (46%). При этом 13% опрошенных участников исследования уверены, что такого баланса достичь невозможно.