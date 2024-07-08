Треть опрошенных россиян считают, что семья важнее карьеры

Проведенный в июне опрос пользователей сервиса «Работа.ру» показал: треть россиян (32%) считают, что семья и родственники важнее продвижения по карьерной лестнице. При этом всего 3% опрошенных выбрали в качестве приоритета работу, сообщили РБК Life в пресс-службе сервиса.
В исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов среди экономически активного населения России старше 18 лет.
Среди тех, кто отдает приоритет семье, 39% мужчин и 27% женщин.
«Большинство участников исследования (63%) предпочитают найти баланс в рабочей и личной жизни. Так поступают 56% мужчин и 67% женщин. 2% находят цели в другом», — пояснили аналитики.
Почти половина опрошенных (44%) в возрасте от 40 до 44 лет (51%) и от 19 до 24 лет (46%) уверены, что возможно без ущерба совмещать успешную карьеру и семью.
43% респондентов думают, что для достижения баланса между семьей и работой нужно приложить усилия. Так чаще всего считают люди в возрасте от 25 до 29 лет (58%) и от 50 до 54 лет (46%). При этом 13% опрошенных участников исследования уверены, что такого баланса достичь невозможно.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что более половины (68%) работодателей готовы нанимать сотрудников, уволенных по статье с предыдущего места работы. Главной причиной, почему работодатели готовы рассматривать таких кандидатов, является дефицит кадров. Именно эту причину назвали 78% респондентов из 272 опрошенных представителей компаний, руководителей, HR-директоров и рекрутеров.