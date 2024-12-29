Треск во рту. Врач Антонов назвал продукты, которые могут сломать челюсть

Сломать челюсть не так сложно, как это может показаться. Причем далеко не всегда для этого нужно какое-то грубое насилие — драки, удары, падения. Привести к перелому челюсти могут и продукты питания. О том, чего стоит опасаться и чем опасен перелом челюсти, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
— Перелом верхней или нижней челюсти — это серьезная травма, которая чревата осложнениями при восстановлении. Причиной ее могут быть механические воздействия на кости челюсти. В числе самых необычных причин называют перелом челюсти во время приема пищи. Казалось бы, это сделать невозможно, ведь далеко не все и не всегда едят какие-то очень твердые продукты. Но так бывает.
Основная опасность связана с откусыванием и пережевыванием пищи. Когда человек кусает, он пользуется зубами верхней и нижней челюсти — резцами и клыками. Эти зубы «опасны» тем, что являются однокорневыми. При этом их корни, как правило, длиннее, нежели те, что у жевательных зубов.
Также есть и еще такая особенность, как толщина кости нижней и верхней челюсти в зоне этих зубов. В этой области кости тоньше, чем в области жевательных зубов. Таким образом, при откусывании твердой пищи резцы нижней челюсти начинают двигаться навстречу верхним, сжимая кусок пищи с силой до 350 кг на квадратный миллиметр, что является огромной нагрузкой на корни этих зубов и на кости вокруг корней.
Если посмотреть на снимок нижней и верхней челюсти сбоку, то можно увидеть, что передние зубы обеих челюстей имеют небольшой наклон коронковой части вперед и, как следствие, наклон корней чуть вглубь. Значит, при накусывании с указанной огромной силой, например, на леденец срабатывает рычаговый эффект, и корни зубов могут с легкостью сломать костные ткани вокруг.
В процессе перелома ломается и коронковая часть зуба. Так что если вы знаете, что зубы у вас слабоваты, то стоит избегать потенциально рискованных продуктов, чтобы минимизировать риски перелома. Восстанавливать и лечить его придется долго и сложно. А с учетом того, что риск осложнений высок, потом могут быть неприятные последствия, также требующие лечения.