Треск во рту. Врач Антонов назвал продукты, которые могут сломать челюсть

— Перелом верхней или нижней челюсти — это серьезная травма, которая чревата осложнениями при восстановлении. Причиной ее могут быть механические воздействия на кости челюсти. В числе самых необычных причин называют перелом челюсти во время приема пищи. Казалось бы, это сделать невозможно, ведь далеко не все и не всегда едят какие-то очень твердые продукты. Но так бывает.