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Трешовая простота. Психолог рассказал, зачем молодежи «мусорные» слова

Сегодня часто можно услышать странные слова, которые использует молодежь. Причем они довольно непонятны, чтобы быть просто сленгом. Почему же они используют такой язык?

«Треш», «кринж», «газлайтинг», «абьюзер» — со всех сторон сегодня несутся разные словечки, которые похожи на сленг. Но при этом сленгом они не являются. Почему же молодые люди, не только подростки, так охотно их употребляют? Ведь нередко они используются даже не в значении, в котором переводятся. Почему же сегодня такие слова так модны, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Дело в том, что мы сейчас живем во время когнитивной простоты, когда проще отреагировать, что-то вбросить, сказать, чем разбираться. То есть проще сделать, чем понимать.

И эти слова по сути помогают что-то быстро вбросить, быстро избавиться от собственного какого-то дискомфорта, непонимания, трудностей, заполнить пустоту и не разбираться ни в чем внутри себя.

С одной стороны, они выполняют функцию эмоций, которые человек испытывает. Например, тот же «кринж» — буквально можно перевести его как «стыдно, стыд», «стеснительный» и т. д. При этом, когда мы начинаем разбираться, с каким смыслом используют эти слова люди, то понимаем, что они используются, чтобы быстро избавиться от какой-то дискомфортной эмоции. Также есть желание заявить эпатажность этой эмоции. Разбираться же, что именно стыдно и в чем ошибка, если употребляют слово «треш», никто и не собирается. Такие слова используются в речи, чтобы не обрабатывать, не иметь дело с серьезными эмоциями, не пытаться понять, что с ними делать. Проще вбросить слово и все.

Также такие слова часто выполняют функцию освобождения себя от каких-то обязательств. Когда кто-то говорит «кринжовый поступок» или «я кринжую», или «он газлайтит», «он нарцисс», «абьюзер», «это треш», в первую очередь, это снимает ответственность за то, что мне делать, за свое поведение.

Также в эпоху повышенной чувствительности или повышенной сенситивности, когда такие обороты речи используются, это указывает на то, что человек слишком чувствительный и ко всему относится слишком близко к сердцу. И на фоне этой повышенной чувственности человек может использовать подобные обороты речи, чтобы как-то научиться выражать то, что с ним происходит, что у него не получается и что он не понимает.

Поэтому нужно понимать, что эти слова как когнитивные затычки — они заполняют что-то, что человек не может договорить, понять, как-то найти компромисс, выразить, проще использовать эти обороты речи.

И нередко, да, эти слова выглядят как вольный перевод иностранных. Но по большей части они никак не переводятся. Представьте ситуацию. Человек вам говорит: «Кринжово, кринжовый поступок», а если вы его в этот момент спросите: «А почему тебе сейчас стыдно?», то есть буквально переведете слово, то он впадет в ступор. Эти слова люди даже не переводят на русский язык. Они используют их как некую затычку, чтобы не обрабатывать определенную информацию.