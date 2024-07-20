Трешовая простота. Психолог рассказал, зачем молодежи «мусорные» слова

«Треш», «кринж», «газлайтинг», «абьюзер» — со всех сторон сегодня несутся разные словечки, которые похожи на сленг. Но при этом сленгом они не являются. Почему же молодые люди, не только подростки, так охотно их употребляют? Ведь нередко они используются даже не в значении, в котором переводятся. Почему же сегодня такие слова так модны, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
И эти слова по сути помогают что-то быстро вбросить, быстро избавиться от собственного какого-то дискомфорта, непонимания, трудностей, заполнить пустоту и не разбираться ни в чем внутри себя.
С одной стороны, они выполняют функцию эмоций, которые человек испытывает. Например, тот же «кринж» — буквально можно перевести его как «стыдно, стыд», «стеснительный»
Также такие слова часто выполняют функцию освобождения себя от каких-то обязательств. Когда кто-то говорит «кринжовый поступок» или «я кринжую», или «он газлайтит», «он нарцисс», «абьюзер», «это треш», в первую очередь, это снимает ответственность за то, что мне делать, за свое поведение.
Также в эпоху повышенной чувствительности или повышенной сенситивности, когда такие обороты речи используются, это указывает на то, что человек слишком чувствительный и ко всему относится слишком близко к сердцу. И на фоне этой повышенной чувственности человек может использовать подобные обороты речи, чтобы как-то научиться выражать то, что с ним происходит, что у него не получается и что он не понимает.
И нередко, да, эти слова выглядят как вольный перевод иностранных. Но по большей части они никак не переводятся. Представьте ситуацию. Человек вам говорит: «Кринжово, кринжовый поступок», а если вы его в этот момент спросите: «А почему тебе сейчас стыдно?», то есть буквально переведете слово, то он впадет в ступор. Эти слова люди даже не переводят на русский язык. Они используют их как некую затычку, чтобы не обрабатывать определенную информацию.