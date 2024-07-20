Трешовая простота. Психолог рассказал, зачем молодежи «мусорные» слова

С одной стороны, они выполняют функцию эмоций, которые человек испытывает. Например, тот же «кринж» — буквально можно перевести его как «стыдно, стыд», «стеснительный» и т. д. При этом, когда мы начинаем разбираться, с каким смыслом используют эти слова люди, то понимаем, что они используются, чтобы быстро избавиться от какой-то дискомфортной эмоции. Также есть желание заявить эпатажность этой эмоции. Разбираться же, что именно стыдно и в чем ошибка, если употребляют слово «треш», никто и не собирается. Такие слова используются в речи, чтобы не обрабатывать, не иметь дело с серьезными эмоциями, не пытаться понять, что с ними делать. Проще вбросить слово и все.